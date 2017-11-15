Razer BlackWidow Ultimate: Su ve Toza Dayanıklı Mekanik Oyuncu Klavyesi

Profesyonel oyuncuların gözdesi Razer, su ve toz geçirmez yapıda yeni mekanik oyuncu klavyesini tanıttı. Oyun esnasında bir şeyler atıştırmayı sevenlerin ilgi göstereceği oyuncu klavyesi, Razer BlackWidow Ultimate adıyla karşımıza çıkıyor.

Daha çok hardcore oyuncuların tercih ettiği oyuncu ekipmanları üreticisi Razer, uzunca bir süredir piyasada olan ve sevilen mekanik oyuncu klavyesi BlackWidow Ultimate’e IP54 (5’in anlamı toza dayanıklılık ve en yüksek derecelendirme sayısı 6; 4’ün anlamı su sıçramasına karşı dayanıklılık ve en yüksek derecelendirme sayısı 8) sertifikası kazandırarak oyuncuların beğenisine sundu. Oyuncunun özelleştirebileceği ışıklandırma efektlerini (Razer’ın Synapse yazılımı kullanılarak) de içerisinde barındıran arkadan aydınlatmalı LED tuşları, 80 milyon tuş vuruş ömrü, programlanabilir tuşları (anında makro kaydı için) ile dikkat çeken klavyenin satış fiyatı 109.99 Dolar. Amerika’da yaşıyorsanız klavyeyi şu anda Razer’ın kendi sitesinden satın alabiliyorsunuz ancak Amerika dışındaysanız Aralık ayını beklemeniz gerekecek.

Razer BlackWidow Ultimate Galeri

Unutmadan, oyun oynarken atıştırmayı seven oyuncu olarak tercih edebileceğiniz tek mekanik klavye şu an için Razer ancak sadece toza karşı koruma istiyorsanız Corsair K68’i (IP32 sertifikalı) de tercih edebilirsiniz. Fiyatı 99.99 Dolar.