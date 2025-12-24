OLED Ekranlı Ucuz Android Telefon Geliyor! 24 GB RAM'i Var

Realme 16 Pro+ ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan Realme 16 Pro+'ın bu kez fiyatı sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre Realme'nin yeni telefonu, bütçe dostu bir fiyat ile piyasaya sürülecek. Telefon yüksek çözünürlüklü kamera, 24 GB RAM seçeneği ve daha birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Realme 16 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 16 Pro+'ın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 35 bin rupi (16.713) ile 40 bin rupi (19.101 TL) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.

Realme 16 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.8 inç

6.8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP üçüncü kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP üçüncü kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB

8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

128GB / 256GB / 512GB / 1TB Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme Narzo 90'da MediaTek Dimensity 6400 Max tercih edilmişti.

Realme 16 Pro+'ın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. 6.850 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Realme 16 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16 Pro+, 6 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Aynı tarihte Realme 16 Pro da duyurulacak. Tanıtımla beraber yeni akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Şık tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Realme 15 Pro, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.