12 GB RAM'li Xiaomi 17 Ultra Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan Xiaomi 17 Ultra, bu kez Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte Android telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Xiaomi 17 Ultra Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Xiaomi 17 Ultra, 2512BPNDAC model numarası ile Geekbench'te görüntülendi. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 3 bin 559 puan, çoklu çekirdek testinde ise 10 bin 854 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeneğin suunlup sunulmayacağı ise henüz belli değil.

Xiaomi 17 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 7000 mAh civarı

7000 mAh civarı Hızlı Şarj: 100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj

100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Güvenlik: Ultrasonik parmak izi sensörü

Ultrasonik parmak izi sensörü Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisindeki diğer modellerde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek Xiaomi 17 Ultra'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Xiaomi 17 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Xiaomi 17 Ultra, 25 Aralık 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Çok güçlü donanıma sahip olan Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı.