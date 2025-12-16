Realme'nin 12 GB RAM'li Telefonu Performans Testine Girdi

Realme'nin yeni bir telefon tanıtmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Realme 16 Pro+ isimli akıllı telefon Geekbench'te görüntülendi. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Realme 16 Pro+ Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Realme 16 Pro+, RMX5131 model numarası ile birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Bütçe dostu Android telefon, tek çekirdek testinde 1.352 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4.058 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.

Geekbench testinin sonuçlarına göre Realme 16 Pro+ gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme Narzo 90'da MediaTek Dimensity 6400 Max tercih edilmişti.

Realme'nin yeni telefonunda ayrıca Adreno 722 GPU yer alacak. Geekbench testine göre akıllı telefon Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz. Bataryaya dair bir bilgi paylaşılmadı ancak ealme 14 Pro+'ta 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği mevcut.

Realme 16 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16 Pro+'ın 6 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Aynı tarihte Realme 16 Pro da tanıtılacak. Tanıtımla birlikte yeni akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan Realme 15 Pro, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.