Akü Gibi Telefon: Realme 16 Pro+ Özellikleri Açıklandı!

Realme’nin merakla beklenen Realme 16 Pro+ modeliyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Şirket kısa süre önce Realme 16 Pro’nun bazı teknik özelliklerini resmi olarak açıklamıştı. Şimdi ise onun bir üstünde konumlanan Pro+ versiyonuna ait önemli bilgiler paylaşıldı. İşte beklenen Realme 16 Pro+ özellikleri...

Beklenen Realme 16 Pro+ Özellikleri

Çinli teknoloji devi, resmi web sitesinde yer alan Realme 16 Pro+ ürün sayfasını güncelledi. Yapılan bu güncelleme ile birlikte akıllı telefon ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı ve cihazın bazı teknik özellikleri belli oldu. Peki Realme 16 Pro+ hangi özellikleri sunacak?

Güncellenen sayfada paylaşılan bilgilere göre Realme 16 Pro+, Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden güç alacak. Orta-üst segment telefonlara hitap eden bu yonga setine 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB depolama alanı eşlik edecek. Şirket ayrıca AnTuTu performans testi sonucunu da açıkladı. Buna göre modelin 1,44 milyon puan elde ettiği görülüyor.

Ön tarafta 6.500 nit tepe parlaklık ve 2.500 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan bir ekran yer alacak. Ayrıca cihaz enerjisini 7.000 mAh kapasiteli bataryadan alacak. Bu pil 80W kablolu hızlı şarjla beslenecek. Bununla birlikte model, IP69 Pro sertifikası sayesinde toza ve suya karşı yüksek dayanıklılık sağlayacak.

Daha önce Realme, yeni telefonunun 200 MP ana kameraya sahip olacağını doğrulamıştı. Şirket şimdi ise cihaza 50 MP periskop telefoto kamera da ekleneceğini açıkladı.

Realme 16 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Mevcut bilgilere göre Realme 16 Pro+, Ocak 2026'da duyurulacak. Tanıtıldıktan kısa bir süre sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Realme 16 Pro+ Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şarjı en uzun giden telefonlar arasına girmesi beklenen Realme 16 Pro+ başlangıç fiyatının 35 bin rupi olması bekleniyor. Bu yaklaşık 390 dolara denk geliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Realme 16 Pro+'tan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.