8000 mAh, 200 MP Kamera! Yeni Orta Segment Model Sızdı

Realme, ürün kataloğunu genişletmeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda şirket, en iyi orta segment telefonlar arasına girecek Realme 16 Pro+ modelini yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Cihazla ilgili bugüne kadar farklı kaynaklardan çok sayıda sızıntı paylaşıldı. Kısa süre önce işlemcisi belli olmuştu. Şimdi ise telefonun kutusu gün yüzüne çıktı.

Karşınızda Realme 16 Pro+ Kutusu

Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden güç alacak Realme 16 Pro+, kısa süre önce Geekbench performans testinde ortaya çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise cihaz satışa sunulduğunda tüketicilerin karşısına çıkacak resmî kutunun görünümü sızdı. Böylelikle modelin bazı teknik özellikleri netleşti.

Kutunun arka yüzüne ait olduğu belirtilen görsele göre Realme 16 Pro+, Snapdragon 7 Gen 4 işlemci bir yana 80W ultra hızlı şarj desteği ve 7.000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. Bu sayede uzun pil ömrü deneyimi sunacak akıllı telefon, kamera özellikleriyle de adından söz ettirecek. Cihazda 200 MP çözünürlüğünde yapay zekâ destekli bir ana kameraya yer veriliecekken, buna 50 MP 3.5x telefoto lens eşlik edecek.

Beklenen Realme 16 Pro+ Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: OLED

Ana Kamera: 200 MP, yapay zekâ destekli

Telefoto Kamera: 50 MP, 3.5x optik yakınlaştırma

Ön Kamera: 50 MP

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1T B

Batarya: 7000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

80W Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme 16 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme, yeni modelini Ocak 2026'da Hindistan'da duyuracak. Aynı lansmanda Realme 16 Pro da tüketicilerin karşısına çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Realme 16 Pro+ modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.