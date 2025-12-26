8000 mAh, 200 MP Kamera! Yeni Orta Segment Model Sızdı
Realme'nin merakla beklenen orta segment modeli Realme 16 Pro+ için geri sayım başladı. Son olarak akıllı telefonun kutusu sızdırıldı. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme 16 Pro+ kutusu sızdırıldı.
- Böylelikle akıllı telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı.
Realme, ürün kataloğunu genişletmeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda şirket, en iyi orta segment telefonlar arasına girecek Realme 16 Pro+ modelini yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Cihazla ilgili bugüne kadar farklı kaynaklardan çok sayıda sızıntı paylaşıldı. Kısa süre önce işlemcisi belli olmuştu. Şimdi ise telefonun kutusu gün yüzüne çıktı.
Karşınızda Realme 16 Pro+ Kutusu
Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden güç alacak Realme 16 Pro+, kısa süre önce Geekbench performans testinde ortaya çıkarak dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise cihaz satışa sunulduğunda tüketicilerin karşısına çıkacak resmî kutunun görünümü sızdı. Böylelikle modelin bazı teknik özellikleri netleşti.
Kutunun arka yüzüne ait olduğu belirtilen görsele göre Realme 16 Pro+, Snapdragon 7 Gen 4 işlemci bir yana 80W ultra hızlı şarj desteği ve 7.000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. Bu sayede uzun pil ömrü deneyimi sunacak akıllı telefon, kamera özellikleriyle de adından söz ettirecek. Cihazda 200 MP çözünürlüğünde yapay zekâ destekli bir ana kameraya yer veriliecekken, buna 50 MP 3.5x telefoto lens eşlik edecek.
Beklenen Realme 16 Pro+ Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.8 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ana Kamera: 200 MP, yapay zekâ destekli
- Telefoto Kamera: 50 MP, 3.5x optik yakınlaştırma
- Ön Kamera: 50 MP
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
- RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1T B
- Batarya: 7000 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7
Realme 16 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?
Realme, yeni modelini Ocak 2026'da Hindistan'da duyuracak. Aynı lansmanda Realme 16 Pro da tüketicilerin karşısına çıkacak.
