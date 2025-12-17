108 MP Kameralı Redmi Note 15 5G'nin Global Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Redmi Note 15 serisini tanıttı. Akıllı telefonların global sürümü merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Redmi Note 15 5G'nin global fiyatı ortaya çıktı. Uygun fiyat etiketine sahip olan akıllı telfeon yüksek çözünürlüklü kamera ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğyile dikkatleri üzerinde topluyor.

Redmi Note 15 5G Global Fiyatı

En iyi Xiaomi telefonlar arasında yer alan Redmi Note 15 5G, Belçika merkezli mobil operatör olan Telenet'te görüntülendi. Telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü Telenet'te şu anda 279 euro (13.991 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Telenet aboneleri, telefona 30 euro indirim ile yani 249 euro (12.490 TL) karşılığında sahip olabiliyor.

Redmi Note 15 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,77 inç

6,77 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2392 piksel

1080 x 2392 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera: 108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP üçüncü kamera

108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP üçüncü kamera Ön Kamera: 20 MP

20 MP İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 Batarya: 5.520 mAh

5.520 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB NFC: Destekliyor.

Redmi Note 15 5G gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi Note 15 Pro'da sekiz çekirdekli Dimensity 7400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 178 gram ağırlığındaki telefon 164 x 75,42 x 7,35 mm boyutlarında. NFC teknolojisini destekleyen cihazda 5.520 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

Akıllı telfeonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. 6 GB RAM'e sahip olan telefon 4K video kaydı yapabiliyor.