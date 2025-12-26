Bu Telefon Çok Hızlı Şarj Olacak! 200 MP Kamera ve Dahası

Bütçe dostu Android telefonların arasına yeni bir 16 Pro+ olarak isimlendirilen telefonun kutusu görüntülendi. Bununla beraber bazı özellikler açıklığa kavuştu. Telefon, dev bataryasına rağmen çok hızlı şarj olabilecek. Realme 16 Pro+ ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera dahil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Realme 16 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Şarj Hızı: 80W

80W İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera

Realme 16 Pro+'ın kutusunda yer alan bilgilere göre akıllı telefon, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, uzun pil ömrü elde edilmesini sağlayacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Bütçe dostu Android telefon, gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme Narzo 90'da ise MediaTek Dimensity 6400 Max bulunuyor.

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Telefoto kamera 3.5x yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Realme 16 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme'nin bütçe dostu telefonu 16 Pro+, 6 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Aynı tarihte Realme 16 Pro da duyurulacak. Tanıtımla beraber yeni akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Şık tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplayan Realme 15 Pro, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.