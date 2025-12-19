16 GB RAM'li Oyun Canavarı, AnTuTu Puanı ile Şaşkına Çevirdi

Honor'un Win isimli yeni oyun telefonu ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bazı özellikleri ortaya çıkan Honor Win'in bu kez AnTuTu puanı belli oldu. Paylaşılan test sonucuna göre akıllı telefon, güçlü donanımı sayesinde yüksek performans sunacak. Böylece sorunsuz bir deneyim yaşatacak.

Honor Win AnTuTu'da Kaç Puan Aldı?

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan Honor Win, AnTuTu v10 testinde 4 milyon 409 bin 382 puana ulaştı. Bu puana göre akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile herhangi bir kasma ve donma olmadan sorusnuz bir şekilde oynanabilecek. Akıllı telefon ayrıca UFS 4.1 depolama ve LPDDR5X RAM teknolojilerini de destekleyecek.

Honor Win'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB LPDDR5X

16 GB LPDDR5X Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 80W kablosuz

100W kablolu, 80W kablosuz Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2800 piksel

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon 16 GB RAM ve 16 GB sanal RAM desteği ile birlikte gelecek.

OLED ekrana sahip olan Honor Win'de 10.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Telefon, dev batarya sayesinde çok uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu teknolojiler, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

Honor Win'in Tanıtım Tarihi

Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor Win, 26 Aralık tarihinde tanıtılacak. Aynı tarihte Honor Win T de duyurulacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli olacak. Oyun odaklı yeni akıllı telefonların hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz belli değil.