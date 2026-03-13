Realme'den 8 GB RAM'li Android Telefon Geliyor! 120Hz Ekranı Var

Realme, 16T 5G isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte cihazın bazı özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre telefon, yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. 16T 5G'de ayrıca sekiz çekirdekli bir Dimensity işlemci bulunacak.

Realme 16T 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6,5 inç civarı

6,5 inç civarı Ana Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Sekiz çekirdekli Dimensity işlemci

Realme 16T 5G'de Kaç GB RAM Bulunacak?

Bütçe dostu Android telefon, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alacak. Serinin bir önceki modeli olan Realme 15T 5G'nin RAM tarafında 8 GB ve 12 GB, depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri tercih edilmişti.

Realme 16T 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Realme'nin yeni telefonu, 6,5 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Önceki modelde 6,57 inç ekran boyutu, 1080 x 2372 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 4000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

Realme 16T 5G'nin Kamerası Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Realme 15T 5G'de 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ikinci kamera tercih edilmişti. Yeni modelde de 2 megapiksel çözünürlüğünde bir ikinci kamera bulunabilir.

Realme 16T 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme 16T 5G'nin 2026 yılının ağustos veya eylül ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme 15T 5G, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Realme 16T 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme 16T 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme 12 Pro dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Realme 16T 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Realme 16T 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme 15T 5G için 20 bin 999 rupi (10 bin 34 TL) başlangıç fiyat etikeit belirlenmişti. Realme 16T 5G'nin önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 26 bin rupi (12 bin 424 TL) başlangıç fiyat etiketine sahip olabilir. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 25 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan bilgileri göz önünde bulundurduğumda Realme 16T 5G'nin kendi segmetinde iddialı olacağını düşünüyorum. 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranda hem oyun oynamak hem de dizi ve film izlemek çok keyifli olacaktır. Önceki modelde Dimensity 6400 Max işlemcisi tercih edilmişti. Yeni telefonda da MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunabilir. Bu işlemci de oyunlar için yeterli bir performans sunacaktır.