144Hz Ekranlı Bütçe Dostu Android Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

Realme, C100 5G'yi tanıtmaya hazırlanırken önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa merkezli bir perakendecinin web sitesinde C100 5G'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimesnity işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Realme C100 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Dimensity 6300

GPU: Mali-G57 MC2

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 7.000 mAh

Realme C100 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Dimesnity 6300 işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Orta segmentte konumlanan bu işlemci PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty: Mobile dahil olamk üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Realme C100 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

C100 5G'nin ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme C85'te 6,8 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Realme C100 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Bütçe dostu telefon, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Şarj hızı ise henüz belli değil. Realme C85'te ise 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Yeni modelde de 45W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Realme C100 5G'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon 1080p çözünürlükte video kaydı yapabilecek. C85'te ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera mevcut.

Realme C100 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme C100 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C75 ve Realme 12 Lite dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda C100 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Realme C100 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

4 GB RAM + 128 GB depolama: 237 euro (12 bin 11 TL)

4 GB RAM + 256 GB depolama: 256 euro (12 bin 974 TL)

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile birlikte gelmesi beklenen Realme C100 5G'nin 237 euro olan başlangıç fiyatı, güncel kur ile birlikte 12 bin 11 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 24 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Realme C100 5G'nin orta segmentte oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Dimensity 6300 hem günlük kullanımda hem de mobil oyunlar yeterli bir performans sunuyor. 144Hz yenileme hızının ise özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlayacağını söyleyebilirim.

Şu anda kullandığım telefonda 5.00 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefonda biraz uzun zaman geçirdiğimde gün içinde birden fazla şarj etmek zorunda kalabiliyorum. C100 5G ise 7.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde C100 5G'nin daha uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece kullanıcılar telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak.