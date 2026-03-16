OnePlus'ın 9000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! 144Hz AMOLED Ekranı Var

OnePlus, Nord CE 6 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte telefon bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

OnePlus Nord CE 6'nın BIS Sertifkası Ne İşe Yarıyor?

OnePlus Nord CE 6, CPH2805 model numarası ile BIS sertifikası aldı. Böylece cihaz, önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Hindistan'da yer alan BIS sertifikası, cihazın kalite ve güvenlik açısında standartlara uygun olduğunu gösteriyor. Bu sertifika, resmî lansmanın çok yakında olduğu anlamına da geliyor.

OnePlus Nord CE 6'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

RAM: 8GB / 12GB LPDDR4X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

Batarya: 9.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ana Kamera: 50 MP

Monokrom Kamera: 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

OnePlus Nord CE 6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Nord CE 6'da Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci, en iyi grafikli mobil oyunlar için bile yeterli bir performans sunuyor.

OnePlus Nord CE 6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telfeonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Serinin bir önceki modeli olan OnePlus Nord CE 5'te 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OnePlus Nord CE 6'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefon, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Nord CE 6, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Bu özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlayacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nord CE 5'te AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, yaklaşık 387 PPI piksel yoğunluğu ve 1430 nit maksimum parlaklık bulunuyor. Serinin yeni modelinde de 1450 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

OnePlus Nord CE 6'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Nord CE 6'nın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde monokrom kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Cihaz 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Önceki modelde 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

OnePlus Nord CE 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus'ın uygun fiyatlı telefonu Nord CE 6'nın nisan ayının ilk haftasında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir görünüme sahip olan Nord CE 5, 2025 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Nord CE 6 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Nord CE 6'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda OnePlus 15 ve Nord 3 5G dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Nord CE 6'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OnePlus Nord CE 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord CE 5 için 24 bin 999 rupi (11 bin 948 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Nord CE 6'nın ise 28 bin rupi (13 bin 383 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 27 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı bir fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarka OnePlus Nord CE 6'nın özellikleri dikkatimi çekti. Telefon, güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecek. Bu arada 144Hz yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Ben 60Hz ekrandan 120Hz ekrana geçiş yaptığımda aradaki farkı belirgin bir şekilde hissetmiştim.

Şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi olduğundan dolayı gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. Yeni telefon ise 9.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacağız.