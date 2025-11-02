Fiyat Performans Canavarı Telefon Tanıtıldı: 7000 mAh Pil İle Geliyor!

Çinli teknoloji devi Realme uygun fiyatlı akıllı telefon pazarındaki iddiasını yeni serisiyle bir kez daha ortaya koydu. Marka kısa bir süre önce merakla beklenen Realme C85 serisini resmen tanıttı.

Uzun pil ömrü, ekran kalitesi ve yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çeken yeni modeller, sahip oldukları uygun fiyat etiketleriyle amiral gemisi telefonlara önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. İşte detaylar!

Realme C85 Serisinin Özellikleri

Realme C85 5G ve C85 Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşan yeni akıllı telefon serisinin öne çıkan özellikleri şu şekilde:

Ekran ve Tasarım

Realme, ekran teknolojisi konusunda serideki modeller arasında belirgin bir ayrım yapmış durumda. Realme C85 5G 6.8 inç boyutunda HD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan bir LCD panele sahipken, Pro model 6.8 inçlik Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekranla geliyor.

Boyut ve ağırlık tarafında ise C85 Pro 8.09 mm kalınlığı ve 205 gram ağırlığıyla dikkat çekiyor. C85 5G ise 8.38 mm ile biraz daha kalın ve 215 gram ile biraz daha ağır.

Donanım

MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden güç alan yeni C85 5G, adından da anlayabileceğiniz gibi 5G bağlantısını destekliyor. C85 Pro ise Qualcomm Snapdragon 685 yonga seti ile 4G bağlantı teknolojisini kullanıyor.

Her iki telefon da işlemcilerini 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı ile eşleştiriyor. Ayrıca sanal bellek (virtual memory) desteği sayesinde RAM kapasitesi 24 GB'a kadar çıkarılabiliyor. Benzer şekilde depolama alanı da microSD kart ile 1 TB'a kadar genişletilebiliyor.

Pil Ömrü

Serinin en can alıcı noktasının pil performansı olduğu söylenebilir. Zira her iki modelde de 7.000 mAh kapasiteli devasa bir pil bulunuyor. Her iki cihaz da 45W hızlı şarj teknolojisi sayesinde bataryalarını hızlı bir şekilde doldurabiliyor.

Kamera

Her iki model de arka tarafta 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ile birlikte geliyor. Ayrıca mevcut kamera henüz çözünürlükleri açıklanmayan iki adet yardımcı sensörle güçlendiriliyor. Ön tarafta ise selfieler için 8 MP'lik bir kamera yer alıyor.

Bağlantı ve Dayanıklılık Özellikleri

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 işletim sistemiyle çalışan yeni cihazlar, Wi-Fi 5, GPS, NFC ve çift SIM desteği gibi yenilikçi bağlantı özellikleri sunuyor. Ayrıca her iki model de su ve toza karşı yüksek seviyede dayanıklı olduğunu kanıtlıyor.

Özellik Realme C85 Pro Realme C85 5G Ekran 6.8 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı 6.8″ LCD, HD+ çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı Yonga Seti (İşlemci) Snapdragon 685 (4G) Dimensity 6300 (5G) RAM / Depolama 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama Batarya ve Şarj 7.000 mAh, 45W Hızlı Şarj 7.000 mAh, 45W Hızlı Şarj Kameralar 50 MP Arka / 8 MP Ön 50 MP Arka / 8 MP Ön Bağlantı Özellikleri Wi-Fi 5, BT 5.0, GPS, NFC, Çift SIM, USB-C, IP69 Pro Suya Dayanıklılık Wi-Fi 5, BT 5.3, GPS, NFC, Çift SIM, USB-C, IP69 Pro Suya Dayanıklılık Boyutlar / Ağırlık 164.4×77.99×8.09mm, 205g ağırlık 8.38mm kalınlık, 215g ağırlık İşletim Sistemi Android 15, Realme UI 6.0 Android 15, Realme UI 6.0

Realme C85 Serisinin Özellikleri

Mor ve Yeşil olmak üzere iki farklı renk seçenekleriyle Vietnam'da satışa sunulan telefonların fiyat seçenekleri ise şu şekilde:

Realme C85 Pro:

8 GB RAM + 128 GB Depolama: 245 dolar (yaklaşık 10.304 TL)

(yaklaşık 10.304 TL) 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 270 dolar

Realme C85 5G:

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 290 dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme C85 modelleri yılın en iyi fiyat performans telefonları arasına dahil olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.