Realme'den Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 50 MP Kamera ve Dahası

Realme, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. C100 5G olarak isimlendirilen akıllı telefon yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telefonun bazı özellikleri de açıklığa kavuştu. Sızdırılan bilgilere göre bütçe dostu Android telefon çift arka kamera ile birlikte gelecek.

Realme C100 5G'nin NBTC Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

Realme C100 5G, RMX5258 model numarası ile birlikte NBTC sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun Tayland'da telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu anlamına geliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre telefonu Tayland'ın yanı sıra global pazarda da göreceğiz. NBTC sertifikası ayrıca akıllı telefonun yakın zamanda tanıtılacağını gösteriyor.

Realme C100 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ana Kamera: 50 MP

Sızdırılan bilgilere göre Realme C100 5G'nin ekranı 6,75 inç büyüklüğünde olacak. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Realme C85'te 6,8 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 1200 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni modelde de 120Hz veya 144Hz yenileme hızı görebiliriz.

Akıllı telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. C85'in RAM tarafında 4 GB, 6 GB ve 8 GB, depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerinin yer aldığını belirtelim. C100 5G'de ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. İkinci kameranın çözünürlüğü henüz belli değill.

Realme C100 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme C85 için 15 bin 499 rupi (7 bin 480 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. C100 5G'nin ise 16 bin rupi civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. 16 bin rupi, 8 bin 205 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 14 bin TL civarı olabilir. Fiyat ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Realme C100 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme C100 5G'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Türkiye'de Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla C100 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Telefonun işlemcisi henüz belli değil ancak 4 GB RAM seçeneği göz önünde bulundurulduğunda giriş seviyesi bir işlemci görebiliriz. Dolayısıyla akıllı telefonun sosyal medya uygulamalarını kullanmak, mesajlaşmak, internette gezinmek ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli bir performans sunabileceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla bu telefon, günlük ihtiyaçları karşılayabilecek 5G destekli ucuz Android telefon arayan kişiler için önemli bir seçenek olacaktır.