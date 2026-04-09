Realme'nin Cep Dostu Telefonu Sızdı! 120 Hz Ekranı Var

Realme, uygun fiyatlı akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Kısa süre önce Realme C100 modelini tanıtan Çinli üretici, şimdi ise C100i adlı yeni modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son olarak akıllı telefonun bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Realme C100i'nin Özellikleri Neler Olacak?

Realme C100i, Google veri tabanında ortaya çıktı. Böylece modelin bazı teknik özellikleri de netleşmiş oldu. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon, 6,8 inç büyüklüğünde bir LCD ekrana sahip olacak. Bu panel 720 x 1570 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık sunacak.

Akıllı telefon bütçe dostu bir model olmasına rağmen 120 Hz yenileme hızıyla dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Panel türü çok modern sayılmasa ve çözünürlüğü nispeten düşük olsa da uygun fiyatlı olması nedeniyle bu eksiklikler göz ardı edilebilir.

Cihazın 4 GB RAM ile geleceği ve gücünü Unisoc T615 işlemciden alacağı belirtiliyor. İki adet 1.8 GHz hızında Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan bu giriş seviyesi yonga seti çok popüler değil. Daha önce Tecno Spark Go 1 ve Realme’nin bazı bütçe dostu modellerinde kullanılmıştı. Öte yandan Realme C100i'nin 8,35 mm kalınlığında olacağını da belirtelim.

Realme C100i'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önce ortaya çıkan iddialara göre Realme C100i’nin fiyatı 235 euro olacak. Bu da uygun fiyatlı akıllı telefonlar arasında yer alacağını gösteriyor.

Realme C100i Türkiye'de Satılacak mı?

Modelin ülkemizde satılıp satılmayacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Marka tarafından da bu konuda resmi bir açıklama yapılmış değil. Realme, Türkiye’de özellikle C serisi akıllı telefonlarıyla varlığını sürdürüyor. Bu nedenle C100i modelinin de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Eğer Türkiye’de satışa çıkarsa fiyatı yaklaşık 24 bin TL civarında olabilir. Bu rakama Türkiye’de akıllı telefonlara uygulanan vergi oranı da dahil.

Editörün Yorumu

Realme C100i’nin teknik özellikleriyle giriş segmentte öne çıkan modellerden biri olabileceğini düşünüyorum. Özellikle ekran yenileme hızının oldukça dikkat çekici olduğu söylenebilir. RAM kapasitesi yüksek değil ve işlemcisi de çok güçlü görünmüyor ancak bütçe dostu bir model olduğunu düşünürsek normal karşılayabiliriz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyoırsunuz? Yorumlarda buluşalım.