Realme Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 144Hz Ekran ve Dahası

Realme, C100 5G'yi satışa sundu. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihaz, yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunuyor.

Realme C100 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

Ekran Teknolojisi : LCD

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 900 nit

İşlemci: Dimensity 6300

RAM: 4 GB / 6 GB LPDDR4X

Depolama: 128 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 7000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Realme C100 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Realme'nin yeni telefonu, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme C85'te 6,8 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit maksimum parlaklık mevcut.

C100 5G'nin 900 nit parlaklığı, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde telefon akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Örneğin menüler arasında gezinirken bu fark belirgin şekilde hissediliyor.

Realme C100 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

C100 5G gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Bu işlemci Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda bulunuyor.

MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Yani telefon çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunuyor. Realme C85'te de aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim.

Realme C100 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşıalştırma yapmak gerekirse Realme C85'te 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ön kamera yer alıyor.

Realme C100 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

C100 5G'de 7000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Telefon, bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. 166,47 x 78,23 x 8,88 mm boyutlarında ve 224 gram ağırlığında olan cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Realme C85'te de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı mevcut.

Realme C100 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme C100 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. bu göz önünde bulundurulduğunda C100 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Realme C100 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 128 GB Depolama: 214 dolar (9.527 TL)

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 229 dolar (10.195 TL)

Realme C100 5G'nin 214 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 9 bin 527 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 19 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatına dair ehrhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurduğumda Realme C100 5G'nin birçok bakımdan iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. 144Hz yenileme hızının çok önemli bir avantaj olduğunu belirteyim çünkü bu sayede akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken veya menüler arasında gezinirken bu belirgin şekilde hissediliyor.

Telefonun orta segmentte konumlanan işlemcisi ise hem günlük kullanım hem de çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor. Bu arada telefoun 7000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunduğunu da söyleyebilirim. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.