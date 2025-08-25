Realme Bu Sefer de Klimalı Telefon Üretti: Dünyada Bir İlk!

Çin merkezli teknoloji devi Realme, ürettiği yenilikçi akıllı telefon modelleriyle teknoloji tutkunlarını şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Realme P4 Pro 5G'i tanıtıp bir de üstüne 15 bin mAh bataryalı yeni cihazının duyurusunu yapan şirket, şimdi de dünyanın ilk klimalı telefonu Realme Chill Fan Phone'u duyurdu.

Realme 828 Fan Festivali'nde tanıtılması beklenen yeni telefon, sektörde bir ilk olarak yerleşik bir klima fanı sistemine ev sahipliği yapıyor. İşte detaylar!

Realme Chill Fan Phone Neler Sunuyor?

Bildiğiniz gibi günümüzde oyun konusunda iddialı olduğu bilinen pek çok akıllı telefon modeli, yoğun işlemlerde fazla ısınmayı önlemek için aktif soğutma fanı teknolojisinden yararlanıyor. Bu teknoloji, cihazın işlemcisini önemli ölçüde soğutmayı başarsa da büyük bilgisayarlarda veya evlerimizde kullandığımız klima fanları kadar büyük bir etki yaratmıyor.

Realme Chill Fan Phone ise tam da bu noktada devreye giriyor. Çünkü yeni telefon, rakiplerinden farklı olarak doğrudan yerleşik bir klima fanını bünyesinde bulunduruyor. Bu soğutma sistemi, cihazın çekirdek sıcaklığını 6°C'ye kadar düşürebiliyor. Ayrıca, kullanıcılar diğer telefonlardaki soğutma fanlarına kıyasla bu sistemi istendiğinde açıp kapatabiliyor.

Şirket tarafından paylaşılan tanıtım videosunda, telefonun yan çerçevesinde bu soğutma sistemi için geliştirilen küçük bir havalandırma deliği olduğu görülüyor. Bu delikten çıkan hava o kadar güçlü ki, bir mumu söndürebiliyor ve bir oyuncak ördeği su dolu bir kapta ileri doğru itebiliyor. Bu görüntülerin, soğutma sisteminin ne kadar etkili olabileceğine dair ipuçları verdiği söylenebilir.

Say hello to the realme Chill Fan Phone, the world’s first “AC” phone! Game cooler with up to 6°C reduction in core temperature, and the AC feature works just like a regular air conditioner—you can turn it on and off as you please.



Free to be real, free to be chilled! pic.twitter.com/Qip4OeXK1o — realme Global (@realmeglobal) August 25, 2025

Realme 828 Fan Festivali 27 Ağustos'ta resmen başlayacak. Chill Fan Phone modelinin tanıtılacağı bu etkinlikte şirketin geliştirdiği klimalı soğutma sisteminin ne kadar etkili olup olmadığını öğreneceğiz. Gelişmeler için takipte kalın!