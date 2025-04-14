Realme'den 7200 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Tarih Verildi

Geçtiğimiz günlerde Narzo 80x ve Narzo 80 Pro modellerini tanıtan Realme yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Realme GT 7 isimli yeni akıllı telefon yüksek şarj hızı, devasa bataryası ve güçlü işlemcisiyle öne çıkıyor.

Realme GT 7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Realme, GT 7 isimli yeni telefon için bir web sayfası oluşturdu. Bu web sayfası ile birlikte telefonun bazı özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu. Telefonda 7.200 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Realme GT 6'da 5.500 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

Yeni telefonun 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği açıklandı. GT 6 modelinin 120W hızlı şarj teknolojisini desteklediğini belirtelim. GT 7'de hızlı şarj tarafında neden 120W yerine 100W tercih edildiği ise bilinmiyor.

Realme'nin GT 7 modelinde Dimensity 9400+ bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Dimensity 9400'e kıyasla %40 daha fazla enerji verimliliği sunuyor. Performans tarafında da önemli bir artış vadediyor.

Realme GT 7 Çıkış Tarihi

Ortaya çıktığı günden itibaren merakla beklenmeye başlanan Realme GT 7 isimli yeni akıllı telefon modeli 23 Nisan 2025 tarihinde tanıtılacak.