Realme Yeni Telefonunun Özelliklerini Açıkladı: Akü Gibi Bataryası Var

Çin merkezli teknoloji devi Realme merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Realme GT 8'i 21 Ekim tarihinde tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni serinin lansman etkinliğine kısa bir süre kala telefonlar ile ilgili merak edilen bilgileri sosyal medyada paylaştığı reklam görselleriyle doğruluyor.

Bugün yayınlanan son tanıtım görseli ise Realme GT 8 Pro'yu gözler önüne serdi. Marka yeni amiral gemisi cihazın batarya ve şarj özelliklerini resmen açıkladı. İşte detaylar!

Realme GT 8 Pro 7000 mAh Batarya İle Geliyor

Realme paylaştığı tanıtım gönderisinde yeni modelini selefi Realme GT7 Pro ile karşılaştırıyor. Bildiğiniz gibi bu cihaz 6500 mAh'lık bir bataryaya sahipti ve yalnızca kablolu olmak üzere 120W hızlı şarj desteği sunuyordu. Yeni nesil Realme GT 8 Pro ise serinin çıtasını bir hayli yükseltecek gibi görünüyor.

Markanın açıklamasına göre yeni model 7000 mAh kapasiteli devasa bir bataryadan beslenecek. Cihaz tıpkı selefi gibi 120W kablolu şarj hızını desteklerken ayrıca 50W'lik kablosuz şarj hızı da sunacak. Tüm bunlarla birlikte yeni telefonları bataryayı optimize ederek doğrudan güce odaklanan "bypass şarj" isimli bir şarj teknolojisi de bulunacak.

Realme bu bilgilere ek olarak yeni modelin ince tasarımını da ortaya koyuyor. Yayınlanan görselde Realme GT 8 Pro'nun devasa kapasiteli bataryasına rağmen 8.20 mm gibi oldukça ince bir kalınlığa sahip olacağı belirtiliyor. Merak edenler için bu değer GT 7 Pro modelinde 8.5 mm'ydi.

Realme GT 8 Pro Neler Sunacak?

Marka henüz resmi olarak doğrulamasa da GT 8 Pro'nun diğer teknik özellikleriyle de ilgili bazı önemli söylenti ve sızıntılar mevcut. Bunlardan bazıları şu şekilde:

Ekran: 6.78 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan düz OLED panel

6.78 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan düz OLED panel İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7 arayüzü

Android 16 tabanlı Realme UI 7 arayüzü İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5, R1 grafik çipi

Snapdragon 8 Elite Gen 5, R1 grafik çipi RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Arka Kamera: OIS destekli 1/1.56 inçlik 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı sensör ve 200 MP periskop telefoto lens.

OIS destekli 1/1.56 inçlik 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı sensör ve 200 MP periskop telefoto lens. Ağırlık: 211 gram

211 gram Tasarım: Telefonun kare, yuvarlak veya robot düzeninde seçeneklerin sunulduğu değiştirilebilir kamera modüllerine sahip olacak.

Peki siz Realme'nin yeni amiral gemisi telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihaz yılın en iyi akıllı telefon modellerinden birisi olabilir mi? Yorumlarda buluşalım.