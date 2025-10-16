Xiaomi'den Bütçe Dostu Amiral Gemisi Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi'nin yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Redmi K90 Pro Max olarak isimlendirilen telefonun bazı özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Ayrıca telefonun ne zaman tanıtılacağı da belli oldu. Xiaomi'nin yeni telefonu uygun fiyata çok güçlü donanım sunacak. Telefon yüksek çözünürlüklü bir ekrana da sahip olacak.

Redmi K90 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 7.500 mAh

7.500 mAh Arka Kamera: 50 MP ana kamera + periskop telefoto kamera

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K90 Pro Max, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük sunacak. Telefonun ekran büyüklüğüne ve yenileme hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak Redmi K80'de 6,67 inç ekran büyüklüğü ve 120Hz yenileme hızı, Redmi K80 Ultra'da ise 6,83 inç ekran büyüklüğü ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Xiaomi'nin yeni telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi K90'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer alması bekleniyor.

Redmi K90 Pro Max'te 7.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Şarj hızına dair henüz bir bilgi mevcut değil. Redmi K80'de 90W hızlı şarj teknolojisi, Redmi K80 Ultra'da ise 100W hızlı şarj teknolojisinin yer aldığını belirtelim. Yeni telefonda da benzer şarj hızı görebiliriz.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde 1/1.3 inç ana kamera ve periskop telefoto kamera yer alacak. Ana kameranın OIS desteği ile birlikte gelmesi bekleniyor. Ön kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı ise henüz bilinmiyor. Peki, Redmi K90 Pro Max'in fiyatı ne kadar olacak?

Redmi K90 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi'nin yeni Android telefonu Redmi K90 Pro Max'in 4.000 yuan (23.542 TL) civarında bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten ötürü telefonun farklı bir fiyat etiketine sahip olabileceğini belirtelim.

Redmi K90 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K90 Pro Max'in önümüzdeki hafta içerisinde yani 20-24 Ekim tarihleri arasında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Redmi K80 ve Redmi K80 Pro, 2024 yılının kasım ayında, Redmi K80 Ultra ise 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.