144Hz Ekranlı Ucuz Android Telefona Yeni RAM Seçeneği Eklendi

Realme'nin bütçe dostu telefonu Narzo 90X 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda akıllı telefona yeni bir RAM seçeneği eklendi. Böylece telefon artık üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Android telefon ayırca yüksek yenileme hızı ve yüksek şarj hızı dâhil birçok özelliğe de sahip.

Realme Narzo 90X 5G'nin RAM Seçenekleri Neler?

Realme Narzo 90X 5G, geçtiğimiz yılın aralık ayında 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile satışa sunulmuştu. Bunlar arasına kısa süre önce 4 GB seçeneği eklendi. Yeni RAM seçeneği, diğer seçeneklere kıyasla daha düşük bir fiyat etiketiyle satılıyor. Depolama tarafında ise yalnızca 128 GB seçeneği bulunuyor.

Realme Narzo 90X 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Realme Narzo 90X 5G'nin 4 GB RAM'e sahip sürümü 13.499 rupi (6.519 TL), 6 GB RAM'e sahip sürümü 14.999 rupi (7.243 TL), 8 GB RAM'e sahip sürümü ise 16.499 rupi (7.967 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Kırmızı, açık mavi ve koyu mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Narzo 90X 5G şu anda Türkiye'de satılmıyor.

Realme Narzo 90X 5G'nin Özellikleri Neler?

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 Ekran Boyutu: 6.8 inç

6.8 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 1200 nit

1200 nit Hızlı Şarj: 60W

60W Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

Narzo 90x 5G'de MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Realme Narzo 90'da ise sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 Max işlemcisi bulunuyor.

Narzo 90X 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip Sony IMX852 ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Realme'nin bütçe dostu telefonu, 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 1200 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 166,07 x 77,93 x 8,28 mm boyutlarında ve 212 gram ağırlığında olan akıllı telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi ve 60W hızlı şarj desteği mevcut.