165Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

Bütçe dostu akıllı telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Çok yakında tanıtılması beklenen Realme Neo 8'in ekran özellikleri belli oldu. Akıllı telefon, yüksek parlaklık ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefon ayrıca pek çok oyunda 165 FPS desteğine sahip olacak.

Realme Neo 8'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre Realme Neo 8'de Sky Display isimli ekran paneli yer alacak. Bu panel, M14 teknolojisini içeriyor. Bu teknoloji, önceki nesillere kıyasla yüzde 26 oranında daha verimli çalışıyor. Böylece ekranın hem parlaklık hem de enerji tüketimi açısından daha iyi olması sağlanıyor.

Telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda kullanılan panelin, piyasadkai birçok 144Hz yenileme hızına sahip panelden yüzde 16 oranında daha az güç tükettiği söyleniyor. Neo 8, 30'dan fazla mobil oyunu 165 FPS'te çalıştırabilecek. Bu oyunlar arasında League of Legends Wild Rift, Call of Duty Mobile ve Game for Peace gibi popüler yapımlar yer alıyor.

Realme Neo 8'in Özellik Listesi (Söylenti)

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB (LPDDR5x)

8 GB / 12 GB / 16 GB / 24 GB (LPDDR5x) Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1)

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1TB (UFS 4.1) İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Yazılım: Android 16 + Realme UI 7

Android 16 + Realme UI 7 Boyut: 162 x 77,07 x 8,3 mm

162 x 77,07 x 8,3 mm Ağırlık: 215 gram

215 gram Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera : 8 MP

: 8 MP Periskop Telefoto: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 16 MP

Realme Neo 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Realme Neo 8, 2.500 yuan (15.465 TL) civarında başlangıç fiyat etiketine sahip olacak. Konu hakkında resmî açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı bir fiyat ile piyasaya sürülebileceğini belirtelim. Serinin bir önceki modeli Neo 7 için 2.199 yuan (13.603 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.

Realme Neo 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Bütçe dostu Android telefon Realme Neo 8, bu ayın sonlarında Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Realme Neo 7, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.