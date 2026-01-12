24 GB RAM'li Oyun Telefonu İçin Tarih Verildi! 120W Hızlı Şarja Sahip

RedMagic 11 Air ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde görüntüsü ortaya çıkan RedMagic 11 Air'in kısa süre önce tanıtım tarihi açıklandı. 24 GB RAM seçeneğine sahip olan oyun telefonu, önümüzdeki hafta tanıtılacak Güçlü donanım sayesinde yüksek performans sunacak telefon ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini de destekleyecek.

RedMagic 11 Air'in Tanıtım Tarihi

En iyi oyuncu telefonları arasında yerini almaya hazırlanan RedMagic 11 Air, 20 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Çin'de satışa sunulacak akıllı telefonun global sürümünün ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

RedMagic 11 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

RAM: 12 GB / 24 GB

Depolama: 1 TB'a kadar

Batarya: 7.000 mAh civarı

Şarj Hızı: 120W

İşletim Sistemi: Android 16

Ağırlık: 207 gram

Boyut: 163,82 x 76,54 x 7,85 mm

Ön Kamera: 16 MP ekran altı kamera

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre RedMagic 11 Air'de Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. Bu işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor. Akıllı telefon ayrıca Adreno 830 GPU'ya sahip olacak. RedMagic 10 Air'de ise Snapdragon 8 Gen 3 tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ekran altı kamera yer alacak. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek cihaz, 12 GB ve 24 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak.

Depolama tarafında 1 TB'a kadar seçenekler göreceğiz. RedMagic 11 Air'in ekranı 6,85 inç büyüklüğünde olacak. Oyun telefonu, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 207 gram ağırlığında ve 163,82 x 76,54 x 7,85 mm boyutlarında olan akıllı telefon, 7.000 mAh civarı batarya kapasitesine sahip olacak.