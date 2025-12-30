165Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefonun Özel Sürümü Ortaya Çıktı

Realme'nin yeni telefonu Neo 8 merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Çok yakında tanıtılması beklenen telefonun Infinite Edition isimli özel bir sürümü ortaya çıktı. Özel sürümün kutusunu gösteren görsel, sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Peki, Realme'nin yeni Android telefonu neler sunacak?

Realme Neo 8 Infinite Edition Ortaya Çıktı

Realme Neo 8 Infinite Edition'ın kutu görseli paylaşıldı. Siyah renge sahip olan kutu, minimal bir tasarıma sahip. Paylaşılan bilgilere göre Infinite sürümünde Samsung tarafından üretilen bir ekran teknolojisi bulunacak. 6,78 inç büyüklüğündeki bu ekran, 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.

Realme Neo 8 Infinite Edition'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Android 16 tabanlı Realme UI 7 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Neo 8'in özel sürümünde Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme Neo 7'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisi mevcut.

Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelecek akıllı telefonda 8.000 mAh batayra kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80w hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Realme Neo 8 Infinite Edition Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme Neo 8 Infinite Edition'ın 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı bir tarihte tanıtılabileceğini belirtelim. Dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkan Realme Neo 7, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.