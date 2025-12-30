165Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefonun Özel Sürümü Ortaya Çıktı
Realme, Neo 8'in Infinite sürümü üzerinde çalışıyor. Bu özel sürümün kutu görseli sosyal medya üzerinden paylaşıldı. İşte merak edilen detaylar!
Realme'nin yeni telefonu Neo 8 merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Çok yakında tanıtılması beklenen telefonun Infinite Edition isimli özel bir sürümü ortaya çıktı. Özel sürümün kutusunu gösteren görsel, sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Peki, Realme'nin yeni Android telefonu neler sunacak?
Realme Neo 8 Infinite Edition Ortaya Çıktı
Realme Neo 8 Infinite Edition'ın kutu görseli paylaşıldı. Siyah renge sahip olan kutu, minimal bir tasarıma sahip. Paylaşılan bilgilere göre Infinite sürümünde Samsung tarafından üretilen bir ekran teknolojisi bulunacak. 6,78 inç büyüklüğündeki bu ekran, 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.
Realme Neo 8 Infinite Edition'ın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
- Batarya: 8.000 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68
- Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü
Neo 8'in özel sürümünde Qualcomm'un yeni işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme Neo 7'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisi mevcut.
Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelecek akıllı telefonda 8.000 mAh batayra kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80w hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.
8 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon Geliyor! 50 MP Kamera ve Dahası
HMD Pulse 2 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Peki, ucuz Android telefonda hangi donanım yer alacak? İşte telefona dair merak edilen detaylar!
Realme Neo 8 Infinite Edition Ne Zaman Tanıtılacak?
Realme Neo 8 Infinite Edition'ın 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı bir tarihte tanıtılabileceğini belirtelim. Dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkan Realme Neo 7, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.