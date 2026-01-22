16 GB RAM'li Ucuz Amiral Gemisi Tanıtıldı! 165Hz Ekrana Sahip

Realme, Neo 8 isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon mor, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunuyor. Android telefon ayrıca 16 GB RAM seçeneği ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Realme Neo 8 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 GPU: Adreno 840

Adreno 840 RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

12 GB / 16 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0)

256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0) Batarya: 8000 mAh

8000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 + IP68 + IP69

IP66 + IP68 + IP69 Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 Boyut: 162 x 77,07 x 8,3 mm

162 x 77,07 x 8,3 mm Ağırlık: 215 gram

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme Neo 8, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 6500 nit maksimum parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. 162 x 77,07 x 8,3 mm boyutlarında ve 215 gram ağırlığında olan akıllı telefonda ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü bulunuyor.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak . 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme Neo 7'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile birlikte gelen akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Akıllı telefon, 8000 mAh batarya kapasitesine sahip. Neo 8 ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Realme Neo 8'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram açıklığına sahip kamera yer alacak.

Realme Neo 8 Fiyatı