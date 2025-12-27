Google'ın 120Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Yolda! 8 GB RAM'i Var

Google, Pixel 9'un ardından yeni uygun fiyatlı Android telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Pixel 10a olarak adlandırılan akıllı telfeonun özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Android telefon güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Google Pixel 10a'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Google Pixel 10a'nın ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. Bütçe dostu Android telefon, 120Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık sunacak. Google Pixel 9a'da 6,3 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2424 piksel çözünürlük, p-OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni telefonda da p-OLED ekran görebiliriz.

Akıllı telefon gücünü Google Tensor G5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.78 GHz Cortex-X4, beş adet 3.05 GHz Cortex-A725 ve iki adet 2.25 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold modellerinde de aynı işlemci mevcut.

Pixel 10a'da 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Pixel 9a'da da aynı RAM seçeneği tercih edilmişti. Pixel 9a'nın depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçeneğe yer verilmişti. Google'ın bütçe dostu akıllı telefonunda 5100 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamear yer alacak. Ön kamear ise 13 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Uzun süredir merakla beklenen Pixel 10a, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydını destekleyebilir.