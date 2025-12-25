Güçlü İşlemcili Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

Realme'nin merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli Neo 8 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda akıllı telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen Realme Neo 8, çok güçlü işlemci, yüksek çözünürlüklü ekran ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Realme Neo 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme Neo 8'in 2026 yılının ocak ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte bütçe dostu amiral gemisinin tüm teknik özellikleri, renk seçenekleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Çok güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme Neo 7, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

Realme Neo 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Android 16 tabanlı Realme UI 7 Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Realme Neo 8 gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Neo 7'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisi bulunuyor.

Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte gelecek akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Neo 7'de 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1264 x 2780 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut. Yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelecek. Neo 8'de 8.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Hızlı şarja dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Realme Neo 7'de 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Realme Neo 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realmenin bütçe dostu telefonu Neo 7 için 2199 yuan (13.378 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Realme Neo 8'in ise 2.400 yuan (14.604 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.