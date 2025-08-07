Realme'den 12 GB RAM'li Telefon Geliyor! Fiyatı Sızdırıldı

Şubat ayında 120Hz ekrana sahip Realme P3 Pro tanıtılmıştı. Tanıtımın ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Sızıntı ile birlikte Realme P4 Pro 5G'nin RAM kapasitesi, depolama seçenekleri ve fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon bütçe dostu olacak.

Realme P4 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

En iyi fiyat performans telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Realme P4 Pro 5G'nin 285 dolar (11.594 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. P3 Pro için 273 dolar (11.106 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu.

Realme P4 Pro 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Realme P4 Pro 5G modeli 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alacak. P3 Pro'da da aynı RAM ve depolama seçenekleri mevcut.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelmesi beklenen telefonda 6000 mAh civarı batarya kapasitesi bulunabilir.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alabilir. Telefonun işlemcisi henüz bilinmiyor ancak P3 Pro'da Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti. Yeni telefonda bir Snapdragon işlemcisi görebiliriz.

Realme P4 Pro 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

İddiaya göre Realme P4 Pro 5G, ağustos ayının son haftası tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Satışların eylül ayının başında başlayacağı tahmin ediliyor. Realme P3 Pro 18 Şubat 2025 tarihinde tanıtılmıştı.