A101 Uygun Fiyatlı iPad Air M3 ve Samsung Galaxy A56 Satıyor

A101'de bu hafta M3 işlemcili iPad Air M3, Samsung Galaxy A56, Redmi 14C, Samsung Odyssey G4 monitör, Ray-Ban akıllı gözlük, Philips 55 inç 4K QLED akıllı televizyon ve Awox Full HD uydu alıcılı LED akıllı televizyon satılıyor.

A101'de Satılan iPad Air ve Samsung Galaxy A56'nın Fiyatı

A101'de iPad Air'in 128 GB depolama alanına sahip sürümü 26 bin 499 TL fiyata satılıyor. 11 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, 1640 x 2360 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü M3 işlemcisinden alan tablette 8 GB RAM bulunuyor.

Samsung Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 18 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda Exynos 1580 işlemcisi, 5000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

Redmi 14C'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 999 TL fiyata satılıyor. 6,88 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 720 x 1640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 5.160 mAh batarya, 18W hızlı şarj ve MediaTek Helio G81-Ultra işlemcisi yer alıyor.

Bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 8 bin 699 TL fiyata sahip Samsung Odyssey G4 Full HD 240Hz monitör, 19 bin 999 TL fiyatlı Ray-Ban akıllı gözlük, 39 bin 999 TL fiyata sahip Philips 55 inç 4K QLED akıllı televizyon ve 6 bin 999 TL fiyatlı Awox Full HD uydu alıcılı LED akıllı televizyon satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

