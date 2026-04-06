7.285 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Yolda! 8 GB RAM ve Dahası

Realme'nin bütçe dostu yeni telefonu P4x 4G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile birlikte gelmesi beklenen P4x 4G, yeni bir sertifika platformunda görüldü. Telefonda sekiz çekirdeğe sahip orta sınıf bir işlemci bulunacak. Cihaz ayırca yüksek batarya kapasitesine de sahip olacak.

Realme P4x 4G'nin NBTC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

RMX5366 model numarasına sahip olan Realme P4x 4G, NBTC sertifikası alarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bu sertifika, akıllı telefonun telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu anlamına geliyor. NBTC sertifikası ayrıca akıllı telefonun yakında tanıtılacağını gösteriyor.

Realme P4x 4G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

İşlemci: Sekiz çekirdekli orta sınıf işlemci

RAM: 8 GB'a kadar

Depolama: 512 GB'a kadar

Batarya: 7.285 mAh

Ana Kamera: 50 MP

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme P4x 4G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Realme'nin yeni telefonu, 6,7 inç civarında bir ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, telefonun çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Realme P3x'te 6,72 inç ekran boyutu, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

Bütçe dostu Android telefon P3x'te ayrıca 950 nit parlaklık bulunacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1000 nit civarı bir parlaklığa sahip olabilir. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ve dışarıda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Realme P4x 4G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

P4x 4G, 7.285 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Serinin bir önceki modelinde ise 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda da 45W hızlı şarj teknolojisi görebiliriz.

Realme P4x 4G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Realme'nin yeni telefonunda 50 megpaiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. P4x'te 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunabilir.

Realme P4x 4G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme P4x 4G'nin mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan P3x, geçtiğimiz yılın şubat ayında tanıtılmıştı.

Realme P4x 4G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme P4x 4G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak P3x satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda P4x 4G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Realme P4x 4G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme P3x için 150 dolar (6 bin 687 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. P4x 4G'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 180 dolar (8 bin TL) civarında fiyat ile satılabilir. Buna göre telefonun Türkiye fiyatı 16 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde ya da oyun oynadığımda telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. Realme P4x 4G ise 7.285 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.

Telefon yalnızca batarya kapasitesiyle değil aynı zamanda yenileme hızıyla da dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Menüler arasında gezinirken bile bu fark hissediliyor. Bu arada telefonun işlemcisi henüz belli değil ancak P4x 5G'nin Dimensity 7400 Ultra işlemcisini göz önünde bulundurduğumda yeni modelin PUBG Mobile ve Call fo Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim.