Çok Güçlü İşlemcili Redmi K90 Pro Geliyor! 8000 mAh Bataryaya Sahip

Xiaomi, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Redmi K90 Pro'nun özellikleri açıklığa kavuştu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Redmi K90 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Batarya: 8.000 mAh

Parmak İzi Sensörü: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Suya ve Toza Dayanıklılık: Destekleyecek.

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi K90 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Redmi K90 Pro'da Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, Carx Street ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani bu sayesinde telefonda mobil oyunlar kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

İşlemcide 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Snapdragon 8 Elite daha önce Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, OnePlus 13 ve Samsung Galaxy S25 Ultra dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan Redmi K80 Pro'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Redmi K90 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Redmi K80 Pro'da ise 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızl ışarj teknolojisi yer alıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 120W veya üzeri bir şarj hızı bulunabilir.

Redmi K90 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,6 inç civarı bir büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Önceki modelde ise 6,67 inç ekran boyutu, 1440 x 3200 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

Redmi K80 Pro'da ayrıca 3200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde 3200 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Dolayısıyla telefon dışarıda bile sorunsuz şekilde kullanılabiliyor.

Redmi K90 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K90 Pro'nun 2026 yılının ekim veya kasım ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi K80 Pro, 2024 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.

Redmi K90 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Türkiye'de Redmi Note 15 serisi, Redmi 15 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor fakat Redmi K80 Pro satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi K90 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Redmi K90 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K90 Pro için 3 bin 699 yuan (24 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi K90 Pro'nun önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3 bin 900 yuan (25 bin TL) civarı bir fiyat ile satışa sunulabilir. Telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 51 TL civarında olabilir. Konuya dair resmÎ açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Redmi K90 Pro'nun birçok bakımdan iddialı olacağını düşünüyorum. Benim için bir telefonun işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerinin yanı sıra batarya kapasitesi de çok önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmayı sevmiyorum. Bu nedenle Redmi K90 Pro'nun 8.000 mAh batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece kullanıcıların powerbank taşımasına gerek kalmayacak.

OLED kullanan biri olarak bu ekran teknolojisinin çok önemli avantajlara sahip olduğunu söyleyebilirim. Örneğin film izlerken karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Siyahlar derin siyah olarak görünüyor. Ayrıca bu ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu da belirteyim. Bunların yanı sıra suya dayanıklılık da oldukça önemli bir avantaj. Dışarıdayken beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmayacak.