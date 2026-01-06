12.200 mAh Bataryalı Ucuz Tablet Tanıtıldı! 120Hz Ekrana Sahip
Realme Pad 3'ün özellikleri ve fiyatı açıklandı. Bütçe dostu Android tablet, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. İşte tabletin detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme Pad 3 gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7300-Max işlemcisinden alıyor.
- Tablet, LCD ekran üzerinde 2000 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.
- Pad 3 için 26.999 rupi (12.890 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
Realme, Pad 3 isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla beraber tabletin tasarımı, tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Ucuz Android tablet, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Şık bir tasarıma sahip olan Realme Pad 3'te ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özellik de bulunuyor.
Realme Pad 3 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11,61 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2000 x 2800 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 296 PPI
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Parlaklığı: 500 nit
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7300-Max
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 12.200 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0
11,61 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme Pad 3, LCD ekran üzerinde 2000 x 2800 piksel çözünürlük, 296 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 255,60 x 187,03 x 6,60 mm boyutlarında ve 578 gram ağırlığında olan tablette USB Type-C portu bulunuyor. Cihazda gri ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut.
Tablet gücünü MediaTek Dimensity 7300-Max işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme 16 Pro'da Dimensity 7300, Realme 16 Pro+'ta ise Snapdragon 7 Gen 4 bulunuyor.
Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile birlikte gelen tablette 8 GB RAM mevcut. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. MicroSD desteği sayesinde depolama alanı 2 TB'a kadar artırılabiliyor. Tablet, 12.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Realme Pad 3 ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Ön yüzeyde de 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera mevcut. 5G desteğine sahip olan Pad 3, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.
CES 2026'da 8 GB RAM'li Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var
CES 2026 etkinliğinde tanıtılan TCL NxtPaper 70 Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte bütçe dostu Android telefona dair ayrıntılar!
Realme Pad 3 Fiyatı
- 8 GB RAM + 128 GB Depolama Wi-Fi: 26.999 rupi (12.890 TL)
- 8 GB RAM + 128 GB Depolama 5G: 29.999 rupi (14.322 TL)
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama 5G: 31.999 rupi (15.277 TL)