12.200 mAh Bataryalı Ucuz Tablet Tanıtıldı! 120Hz Ekrana Sahip

Realme, Pad 3 isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla beraber tabletin tasarımı, tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Ucuz Android tablet, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Şık bir tasarıma sahip olan Realme Pad 3'te ayrıca yüksek çözünürlüklü ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özellik de bulunuyor.

Realme Pad 3 Özellikleri

Ekran Boyutu: 11,61 inç

11,61 inç Ekran Çözünürlüğü: 2000 x 2800 piksel

2000 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu: 296 PPI

296 PPI Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 7300-Max

MediaTek Dimensity 7300-Max Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 12.200 mAh

12.200 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Yazılım: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0

11,61 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme Pad 3, LCD ekran üzerinde 2000 x 2800 piksel çözünürlük, 296 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 255,60 x 187,03 x 6,60 mm boyutlarında ve 578 gram ağırlığında olan tablette USB Type-C portu bulunuyor. Cihazda gri ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut.

Tablet gücünü MediaTek Dimensity 7300-Max işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Realme 16 Pro'da Dimensity 7300, Realme 16 Pro+'ta ise Snapdragon 7 Gen 4 bulunuyor.

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile birlikte gelen tablette 8 GB RAM mevcut. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. MicroSD desteği sayesinde depolama alanı 2 TB'a kadar artırılabiliyor. Tablet, 12.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Realme Pad 3 ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Ön yüzeyde de 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera mevcut. 5G desteğine sahip olan Pad 3, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Realme Pad 3 Fiyatı