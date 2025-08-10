Herkes Şaşkın: Yılların Oyunu, Yeni Mafia'yı Geride Bıraktı!

Yıllar geçtikçe teknoloji hızla ilerliyor ve bu gelişim, pek çok sektörde olduğu gibi oyun dünyasını da derinden etkiliyor. Artan donanım gücü ve yazılım imkanları sayesinde oyun stüdyoları, her geçen gün daha gerçekçi ve etkileyici yapımlar ortaya koyuyor. Son yıllarda çıkan oyunlar ise bu ilerlemenin en net kanıtı niteliğinde.

Hangar 13 tarafından geliştirilen ve kısa süre önce piyasaya sürülen Mafia: The Old Country, oyuncuların büyük kısmından olumlu yorumlar almayı başardı. Ancak sosyal medya platformu X’te gündem olan bir karşılaştırma videosu, oyuna yönelik eleştirilerin artmasına ve olumsuz geri dönüşlerin gelmesine yol açtı.

2010'da Çıkan Red Dead Redemption 1, Yeni Mafia’yı Solladı

Söz konusu videoda Mafia: The Old Country ile Red Dead Redemption 1’de baltayla odun kesen NPC’ler karşılaştırılıyor. İlk bakışta her iki oyunun da oldukça gerçekçi animasyonlara sahip olduğu görülse de dikkatli izleyince önemli bir fark ortaya çıkıyor.

Mafia: The Old Country (2025) vs Red Dead Redemption 1 (2010)



15 years later, Rockstar Games is still the master of their craft. pic.twitter.com/xx9uOSPBfw — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) August 10, 2025

Mafia: The Old Country’deki NPC, baltayı savururken balta ucunun kesme tahtası olarak kullandığı kütüğün içine girdiği fark ediliyor. Buna karşın Rockstar Games imzalı Red Dead Redemption 1’de böyle bir hata bulunmuyor. Bu durum, 15 yıllık oyunun bile yeni çıkan yapımdan daha gerçekçi olduğu yorumlarını beraberinde getirirken, Rockstar’a da oyunculardan büyük övgü kazandırdı.

