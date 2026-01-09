8 GB RAM'li Ucuz Tablet Tanıtıldı! 10.200 mAh Bataryası Var

Ulefone, çok dayanıklı bir tablet tanıttı. RugKing Pad 2 Pro olarak adlandırılan tablet askeri dayanıklılık standartlarında MIL-STD-810H sertifikasına sahip. Android işletim sistemiyle birlikte gelen cihazda ayrıca IP68 ve IP69K sertifikaları mevcut. Bu sertifikalar, tabletin belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Ulefone RugKing Pad 2 Pro Özellikleri

10,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Ulefone RugKing Pad 2 Pro, IPS LCD ekran üzerinde 800 x 1280 piksel çözünürlük, 600 nit parlaklık ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 246 x 163,5 x 12,65 mm boyutlarında ve 706 gram ağırlığında olan tablet, ekran koruma teknolojisine sahip. Cihaz ayrıca Bluetooth 5.2 ve NFC teknolojilerini de destekliyor.

Ulefone RugKing Pad 2 Pro'da Mali-G57 GPU ve Unisoc T7250 işlemcisi bulunuyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Kısa süre önce tanıtılan Ulefone RugKing Pad Pro'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen tablette 8 GB LPDDR4X RAM yer alıyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

Ulefone RugKing Pad 2 Pro Fiyatı

Siyah, sarı ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Ulefone RugKing Pad Pro 2'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için yaklaşık 300 dolar (12 bin 942 TL) fiyat etiketi belirlendi. USB Type-C portuna ve çift SIM desteğine sahip olan tablet, 26 Ocak 2026 tarihinde satışa sunulacak.