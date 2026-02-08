Şok'ta Uygun Fiyatlı Samsung Telefon ve Xiaomi Watch 2 Satılıyor

Şok'ta bu hafta uygun fiatlı Samsung telefondan akıllı saatlere dikey süpürgeden çay makinesine kadar pek çok teknolojik ürün satılıyor. Bunlar arasında Samsung Galaxy A17, Xiaomi Watch 2, Lenovo S2, Apple 20W USB-C güç adaptörü, Homend çay makinesi, Tefal dikey süpürge ve Arzum el blender seti bulunuyor.

Şok'ta Satılan Samsung Galaxy A17 ve Xiaomi Watch 2'nin Fiyatı

Şok marketlerde Samsung Galaxy A17'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 299 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Akıllı telefonun gri rengi 35 adet, siyah rengi 35 adet olmak üzere toplamda 70 adet stok ile sınırlı. Akıllı telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği mevcut.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Telefon 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor.

Xiaomi Watch 2'nin 46 mm sürümü 8 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Akıllı saatin siyah rengi 35 adet, gri rengi 35 adet olmak üzere toplamda 70 adet stok ile sınırlı. 1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı saat, AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük ve 600 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Lenovo S2 899 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Akıllı saatin Türkiye geneli stok miktarı 170 adet ile sınrılı. 1,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı saat 240 x 240 piksel çözünürlük sunuyor. Apple'ın 20W USB-C güç adaptörü 799 TL'ye satılıyor. Güç adaptörünün Türkiye geneli stok miktarı 250 adet olarak açıklandı.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında çay makinesinden el blender setine kadar birçok cihaz da bulunuyor. 1.429 TL fiyata sahip Homend Royaltea 1756h çay makinesi, 2 bin 499 TL fiyatlı Arzum Lusso el blender seti, 13 bin 499 TL fiyata sahip Tefal X-Force Flex 13.60 Aleergy Aqua dik süpürge satılıyor.

