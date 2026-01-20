24 GB RAM'li Oyun Tabletinin Özel Sürümü Tanıtıldı! 165Hz Ekranı Var

RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'nun Golden Saga özel sürümü satışa sunuldu. Etkileyici bir tasarıma sahip olan bu özel sürümde Golden AquaCore Cooling System isimli altın kaplama soğutma sistemi bulunuyor. Bu sistem, uzun süreli yoğun kullanımda bile tabletin serin kalmasına yardım ediyor.

RedMagic Gaming Tablet 3 Pro Golden Saga Fiyatı

RedMagic Gaming Tablet 3 Pro Golden Saga'nın 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 7 bin 999 yuan (49 bin 712 TL) fiyat etiketi belirlendi. Siyah renge sahip olan tabletin arka yüzeyinde kamera ve LED flaş bulunuyor. Arka yüzeyde ayrıca Red Magic logosu da bulunuyor. Cihazın yan tarafında ses ve güç butonları konumlandı.

RedMagic Gaming Tablet 3 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 9,06 inç

9,06 inç Ekran Çözünürlüğü: 2.4K

2.4K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5T

12 GB / 16 GB / 24 GB LPDDR5T Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1 Batarya: 8.200 mAh

8.200 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 9 MP

Tablette Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.32 Ghz Prime çekirdek ve altı adet 3.53 GHz performans çekirdeği içeriyor. En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan RedMagic 11 Pro'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.

Gaming Tablet 3 Pro 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Tablet 8.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihaz ayrıca 80w hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

9,06 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, OLED ekran üzerinde 2.4K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Tabletin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyde ise 9 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.