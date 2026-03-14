200Hz OLED Ekranlı Oyun Tableti Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Oyun tabletleri arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre cihazda Qualcomm tarafından çok güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak. Böylece yüksek grafik kalitesine oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Tablet ayrıca dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 GPU: Adreno 840

Adreno 840 Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 200Hz

200Hz Batarya: 9.000 mAh

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablette Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Bu işlemci sayesinde tablette PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunların yanı sıra en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma ve donma gibi sorunlar olmadan oynanabilecek.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

RedMagic'in yeni tableti, OLED ekran üzeridne 200Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Bu özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlayacak. RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'da ise 9,06 inç ekran büyüklüğü, 1504 x 2400 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, OLED Ekran ve 1600 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni modelde de 1600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Tablet 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Şarj hızına dair bir bilgi paylaşılmadı. Serinin önceki modelinde 8.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Yeni tablette de 80W veya üzeri bir şarj hızı yer alabilir.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber tabletin tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 24 GB RAM seçeneği, dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan RedMagic Gaming Tablet 3 Pro, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı Redmagic OS 11 ile birlikte gelmesi beklenen RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de RedMagic 11 Pro dahil olmak üzere RedMagic'in pek çok teleofnu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tabletin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

RedMagic Gaming Tablet 3 Pro için 4 bin 199 yuan (26 bin 904 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun ise önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 4 bin 500 yuan (28 bin 833 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Buna göre tabletin vergili fiyatı 36 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun en güçlü oyun tableterinden biri olacağını düşünüyorum. Tablet, güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip oyunları bile rahatça çalıştırabilecek. Bu arada dev batarya sayesinde tableti sık sık şarj etmek zorunda kalmayacağız. Bu da oyun keyfinin yarıda kesilmesini önleyecek. 200Hz yenileme hızına sahip OLED ekranda hem oyun oynamanın hem de film dizi izlemenin çok keyifli oalcağını söyleyebilirim.