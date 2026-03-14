165Hz AMOLED Ekranlı Telefon Geliyor! 9000 mAh Bataryası Var

OnePlus, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Nord 6 olarak adlandırılan telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak. Bütçe dostu amiral gemisi ayrıca dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OnePlus Nord 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

İddiaya göre OnePlus Nord 6'nın nisan ayının başlarında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus Nord 5, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Nord 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 RAM: 12 GB'a kadar

12 GB'a kadar Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Hızlı Şarj: 80W

80W Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

OnePlus Nord 6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi bulunacak. İşlemcide 3.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek mevcut. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Serinin bir önceki modeli olan OnePlus Nord 5'te Snapdragon 8s Gen 3 tercih edilmişti. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 3.0 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan üç çekirdek işlemcinin yer aldığını belirtelim. Bu işlemci de yüksek grafik kalitesine sahip oyunların kasma ve donma gibi sorunlar olmadan çalışabilmesini sağlıyor.

OnePlus Nord 6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonu, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Nord 5'te 6.800 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

OnePlus Nord 6'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Nord 6'nın ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Bu özellikle çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlayacak.

Serinin önceki modelinde 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1800 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 1800 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığının altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

OnePlus Nord 6'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Cihaz 4K ve 1080p çözünürlüklerde video kaydı yapabilecek. Nord 5'in ön kamerasında 50 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer aldığını belirtelim.

OnePlus Nord 6 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Nord 6Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda OnePlus 15 ve Nord 3 5G dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Nord 6'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

OnePlus Nord 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord 5 için 31 bin 999 rupi (15 bin 288 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OnePlus Nord 6'nın Nord 5'ten daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 35 bin rupi (16 bin 721 TL) civarı fiyat ile satışa sunulabilir. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 34 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Benim için telefonda işlemci ve yenileme hızının yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. Şu anda kullandığım telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Sosyal medya ya da oyunda biraz fazla zaman geçirdiğimde telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. Nord 6 ise 9.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefonun bu dev batarya sayesinde tek şarjla bir günden fazla pil ömrü sunacağını düşünüyorum.