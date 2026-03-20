6.300 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! İddialı Özellikleri Var

Xiaomi, yeni akıllı telefonunun tanıtım tarihini açıklığa kavuşturdu. Redmi 15A 5G olarak adlandırılan yeni model, bir süper kahraman pelerini ile sergilendi. Telefonun resmî etkinlik sayfası üzerinde yer verilen görselde "gerçek kahraman" ifadesi kullanıldı. Ayrıca birkaç önemli özellik de açıklığa kavuşturuldu.

Redmi 15A 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi 15A 5G'nin 27 Mart 2026 tarihinde tanıtılacağı açıklandı. Lansmana özel olarak oluşturulan sayfada telefonun hangi renk seçenekleri ile piyasaya sürüleceği de netlik kazandı. Paylaşılan görsele göre cihaz, mavi, siyah ve açık mor tonlarında bir renk de dahil olmak üzere toplamda üç renk seçeneği ile gelecek.

Redmi 15A 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Redmi 15A 5G'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Redmi 15A 5G'nin 120Hz yenileme hızı sunacağı ifade edildi. Bu, uygulamalar arasında geçiş yapmak da dahil olmak üzere çeşitli animasyonların çok daha akıcı şekilde görüntülenmesine imkân tanıyacak. Fikir vermesi açısından uygun fiyatlı seçenek Redmi 15C'nin özelliklerine göz atabiliriz. Bu model, 6,9 inç ekranla birlikte geliyor ve 720 x 1600 piksel çözünürlük, 810 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Redmi 15A 5G Kaç mAh Batarya Sunacak?

Telefon, 6.300 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Hızlı şarj özelliği ile ilgili henüz detay paylaşılmadı ancak 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan 15C, 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Dolayısıyla bu modelde de aynı şarj hızı görmemiz çok yüksek bir ihtimal gibi görünüyor.

Redmi 15A 5G'nin Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Cihazın kamera özellikleri netleştirilmedi fakat paylaşılan görseldeki telefonun arka kısmında "32 MP AI Camera" ifadesi mevcut. Bu da ana kameranın yapay zeka destekli özelliklerle birlikte geleceğini gösteriyor. Örnğein görüntü iyileştirme gibi özellikler sunularak kullanıcıların kaliteli görüntlüler elde etmesi sağlanabilir. Redmi 15C'nin arka tarafında ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor. Söz konusu modelin ön yüzeyinde de 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

Redmi 15A 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi, yeni akıllı telefonu 15A 5G'yi ilk olarak Hindistan'da piyasaya sürmeyi planlıyor. Henüz Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili net bir açıklama yapılmasa da şu an Redmi 15C de dahil olmak üzere pek çok Redmi telefon Türkiye'de satılıyor. Bun ugöz önünde bulundurursak söz konusu telefonun da Türkiye'ye gelebileceği söylenebilir.

Redmi 15A 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan Redmi 15C şu an Türkiye'de 10 bin 199 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni telefonun bu modele kıyasla küçük farklarla birlikte gelmesi bekleniyor. O yüzden yine bütçe dostu bir fiyatla karşılaşmamız muhtemel. Dolayısıyla Türkiye'de satışa sunulması durumunda başlangıç fiyatı 12-13 bin TL civarı olabilir.

Editörün Yorumu

Redmi 15A 5G'nin tasarımını oldukça beğendim. Paylaşılan bilgiler, telefonun kendi segmentinde ideal olacağını gösteriyor. Elbette ki henüz işlemcisi gibi kritik detaylar belirsiz, o yüzden performansına ilişkin kapsamlı yorum yapmak zor ama uzun kullanım süresi ve akıcı ekran deneyimi sunması sayesinde geniş bir kitleye hitap edebilir.