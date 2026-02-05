Xiaomi'nin Bütçe Dostu Tableti Yolda! Çok Güçlü İşlemci ve Dahası

Xiaomi'nin yeni tableti K Pad 2 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekran özellikleri sızdırılan Redmi K Pad 2'nin bu kez işlemcisi ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre tablette MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Redmi K Pad 2'nin İşlemcisi Ortaya Çıktı

Redmi K Pad 2'de MediaTek Dimensity 9500 yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi K Pad'de Dimensity 9400+ işlemcisi tercih edilmişti.

Redmi K Pad 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Yazılım: Android 16 tabanlı HpyerOS 3

Android 16 tabanlı HpyerOS 3 Ekran Boyutu: 8,8 inç

8,8 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü 3K

3K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Daha önce ortay açıkan bilgilere göre Redmi K Pad 2'nin ekranı 8,8 inç büyüklüğünde olacak. Tablet, LCD ekran üzerinde 3K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Redmi K Pad'de de aynı yenileme hızı ve ekran teknolojisinin yer aldığını belirtelim.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen tablette 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, Redmi K Pad 2'nin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece tableti sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Hızlı şarj teknolojisine dair bilgi paylaşılmadı. Serinin önceki modelinde 7500 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği mevcut.

Redmi K Pad 2'nin Tanıtım Tarihi ve Fiyatı

Redmi K Pad 2'nin 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Redmi K Pad için 2.799 yuan (17.588 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi K Pad 2'nin ise 2900 yuan (18.222 TL) civarında başlangıç fiyatına sahip olabileceği tahmin ediliyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı tabletin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.