Xiaomi'nin Yeni Telefonu Yolda! Performans Canavarı Olacak

Xiaomi, Redmi K100 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber Redmi K100'ün işlemcisi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi yer alacak. Android telefon ayrıca yüksek yenileem hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi K100'ün İşlemcisi Ortaya Çıktı

Redmi K100'ün Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. LPDDR5X belleği destekleyen yonga seti, Qualcomm'un 3. nesil özel Oryon CPU'sunu kullanıyor.

Snapdraogn 8 Elite Gen 5, önceki nesle kıyasla tek çekridek performansında yüzde 20, çoklu çekirdek performansında ise yüzde 17'ye kadar artış sunuyor. CPU güç verimliliğinde ise yüzde 35'e kadar iyileşme elde ediliyor. Bu yonga setinde 1.2 GHz hızında çalışan yeni nesil Adreno GPU bulunuyor.

Qualcomm'un bu güçlü işlemcisi sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. Serinin bir önceki modeli olan Redmi K90'da iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Telefonun ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Telefonun ekranı 6,5 inç civarı büyüklüğünde olabilir. Redmi K100 ayrıca AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir.

Redmi K100 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K100'ün 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi K90, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.