Xiaomi'nin Çok Güçlü İşlemcili Telefonu Yolda! 200 MP Kameraya Sahip

Xiaomi, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Redmi K100 Pro Max olarak isimlendirilen akıllı telefonun kamera özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, yüksek çözünürlüğe sahip üçlü kamera sistemi ile birlikte gelecek. Telefonda ayrıca Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi de bulunacak.

Redmi K100 Pro Max'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi K100 Pro Max'in arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Akıllı telefonun ön kamerasına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Serinin bir önceki modeli olan K90 Pro Max'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Yeni telefonda da aynı çözünürlükte bir ön kamera görebiliriz.

Redmi K100 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Redmi K100 Pro Max'te Qualcomm tarasfından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi yer alacak. Sekiz çekirdekten oluşması beklenen bu işlemci sayesinde akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek. K90 Pro Max'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti.

3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve sekiz adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Snapdragon 8 Elite Gen 6, Snapdragon 8 Elite Gen 5'e kıyasla hem daha yüksek performans sunacak hem de daha iyi verimlilikle çalışacak.

Redmi K100 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K100 Pro Max'in 2026 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri, ve fiyatı belli olacak. Redmi K80 serisi Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K100 Pro Max'in de Türkyie'de satışa sunulması beklenmiyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Redmi K100 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K90 Pro Max için 3 bin 999 yuan (25 bin 504 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi K100 Pro Max'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 4 bin 300 yuan (27 bin 424 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikler göz önünde bulundurulduğunda Redmi K100 Pro Max'in hem kamera hem de performans konusunda oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Telefon yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraflar çekebilecek. Ayrıca çok güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip oyunların bile sorunsuz şekilde çalışacağını söyleyebilirim.