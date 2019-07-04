Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition modelini tanıttı. Sizler için Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition'un tüm teknik özelliklerini derledik.

Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition Özellikleri

Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition, Redmi K20 Pro ile aynı özelliklere sahip. Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition 6.39 inçlik AMOLED ekran ile gelmekte. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alan cihaz, 4.000 mAh bataryaya sahip. Akıllı telefonun RAM'i ve dahili depolama alanı ne yazık ki açıklanmadı.

Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition'ın ön tarafında bir adet 20 megapiksellik açılır kapanır kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafnda ise üç adet kamera sensörü yer alıyor. Bu sensörler şu şekilde: 48MP ana, 13MP geniş açı ve 8MP portre fotoğraflar için telephoto lens.

Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition'nun kısa süre içerisinde Çin'de satışa sunulacağı açıklandı ancak cihazın fiyatı hakkında ne yazık ki şu an bir bilgi bulunmamakta. Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition hakkında detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Sizler Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition kaç dolardan satılır? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!