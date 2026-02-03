OLED Ekranlı Amiral Gemisi Geliyor! 200 MP Kameraya Sahip

vivo yeni bir amiral gemisi tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber vivo X300 Max'in özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Telefonda ayrıca MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

vivo X300 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

MediaTek Dimensity 9500 Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Arka Kamera: 200 MP ana kamera + ultra geniş açılı kamera + periskop telefoto

200 MP ana kamera + ultra geniş açılı kamera + periskop telefoto Güvenlik: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X300 Max'in ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. vivo X300'de 6,31 inç ekran büyüklüğü, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.

vivo X300 Max gücünü MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen yeni işlemci, bir adet adet 4.21GHz C1 Ultra çekirdeği, üç adet 3.5GHz C1 Premium çekirdeği ve dört adet C1 Pro performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, ultra geniş açılı kmaera ve periskop telefoto kamera bulunacak. Telefonda ayrıca ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji, kullanıcıların cihazlarını çok daha güvenli bir şekilde kilitleyip açmalarını sağlayacak.

vivo X300 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 Max'in 2026 yılının mart ayında tantıılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo X300, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.