Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, 64 megapiksel kamera ile çekilmiş bir görsel yayınladı. Görünüşe göre Redmi'nin yeni akıllı telefonu 64 MP çözünürlüklü kamera sensörü ile birlikte gelecek.

Redmi, 64 MP Çözünürlüklü Fotoğraf Paylaştı

Redmi, Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinden 64 megapiksel çözünürlüklü bir kamera ile çekilmiş fotoğraf yayınladı. Çekilen fotoğrafının Samsung'un geçtiğimiz Nisan ayında tanıttığı yeni kamera sensörü ile çekildiği söylenmekte.

Redmi'nin yayınlamış olduğu kedi fotoğrafında detaylar çok net bir şekilde gözükmekte. Xiaomi Başkanı Lu Weibing de Weibo üzerinden bir ekran görüntüsü paylaştı. Lu Weibing'in paylaştığı ekran görüntüsünde Redmi'nin yeni akıllı telefonun kamerasının 64 MP çözünürlükle gelebileceği görülmekte.

Redmi'nin Yeni Akıllı Telefonu 64MP Kamera ile Gelebilir

Redmi'nin yeni akıllı telefonunda bulunan 64 megapiksellik kamera sensörünün Samsung'a ait olup olmadığı gizliliğini koruyor. Xiaomi, Samsung ile sessiz sedasız bir iş birliği yapmış olabilir.

Redmi'nin yeni akıllı telefonunun ne zaman tanıtılacağı hakkında bir bilgi bulunmamakta ancak cihazın Avrupa pazarında 300 dolardan satılacağı konuşulmakta. Redmi'nin yeni akıllı telefonu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!

Sizler Redmi'nin yayınlamış olduğu resim hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Redmi'nin yeni akıllı telefonu 64 MP kamera ile gelir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!