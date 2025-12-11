vivo'dan 90W Hızlı Şarj Destekli Telefon Geliyor! Dev Bataryası Var

vivo, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Yaşanan bir sızıntı ile bilrikte X200T olarak isimlendirilen yeni akıllı telefonun özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Android telefon, çok güçlü işlemci, hızlı şarj teknolojisi ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo X200T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç İşlemci: Dimensity 9400

Dimensity 9400 Arka Kamera: Zeiss destekli üç adet kamera

Zeiss destekli üç adet kamera Hızlı Şarj: 90W

90W Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

Ortaya çıkan bilgliere göre vivo X200T, 6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. 2025 yılının haziran ayında tanıtılan vivo X200 FE'de de aynı ekran boyutu tercih edilmişti. X200T'nin ekranına dair başka bir detay paylaşılmadı ancak AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor.

vivo X200T gücünü Dimensity 9400 işlemcisinden alacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo X200'de de aynı işlemci tercih edilmişti. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9400 işlemcisi bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Yeni akıllı telefon bu güçlü işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek. Böylece üst düzey bir performans elde edilecek. Telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. X200T ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonun arka tarafında ise Zeiss destekli üç adet kamera yer alacak.

vivo X200T Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X200T'nin 2026 yılının ocak ayında Hindistan'da tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Akıllı telefonun hem Çin'de hem de küresel pazarlarda piyasaya sürüleceği söyleniyor. vivo X200, 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.