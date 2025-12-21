Redmi Note 15 Serisinin Özel Sürümü Tanıtıldı! Etkileyici Görünüyor

Redmi Note 15 serisinin yeni yıla özel renk seçenekleri duyuruldu. Bu yeni modeller, serinin temel donanım özelliklerini korusa da renk ve tasarım bakımından önemli değişiklikler içeriyor. Yeni sunulan renklerle birlikte Note standart modelin yanı sıra 15 Pro ve Pro+ oldukça etkileyici bir görünüme kavuşuyor.

Redmi Note 15 Serisinin Yeni Renk Seçenekleri Neler?

Serinin standart modeli Redmi Note 15 ve Note 15 Pro için kiraz kırmızısı renk seçenekleri sunulmaya başlandı. Note 15 Pro+ modeli için de moka kahvesi sürümü kullanıcılarla buluşturuldu. Her üç model için de sunulan yeni seçeneklerle birlikle artık kullanıcıların arasından seçim yapabileceği çok daha geniş bir renk yelpazesi oldu.

Redmi Note 15 Özellikleri

Ekran: 6.77 inç

6.77 inç Çözünürlük: 1080 x 2392 piksel çözünürlük

1080 x 2392 piksel çözünürlük Yenileme hızı: 120Hz

120Hz Maksimum Parlaklık: 3200 nit

3200 nit Kalınlık: 7.35 mm

7.35 mm Ağırlık: 178 gram

178 gram Dayanıklılık: IP66 sertifikası

IP66 sertifikası İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB LPDDR4X

6 GB / 8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB / 256GB UFS 2.2.

128 GB / 256GB UFS 2.2. Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 5800 mAh

5800 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu

6.77 ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Note 15, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3200 nit makimum parlaklık sunuyor. Telefon, 7.35 mm kalınlığa ve 178 gram ağırlığa sahip. Cihaz, gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası mevcut.

Redmi Note 15 Pro Özellikleri

Ekran: 6.83 inç, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı.

6.83 inç, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı. Parlaklık: 3200 nit zirve parlaklık (Güneş altında yüksek görünürlük).

3200 nit zirve parlaklık (Güneş altında yüksek görünürlük). Ekran Koruması: Dragon Crystal Glass

Dragon Crystal Glass Dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Ultra

MediaTek Dimensity 7400 Ultra RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X

8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 2.2

256 GB / 512 GB UFS 2.2 Arka Kamera: 50 MP Sony LYT-600 sensör (f/1.5) ve 8 MP geniş açılı kamera

50 MP Sony LYT-600 sensör (f/1.5) ve 8 MP geniş açılı kamera Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu

Ekran altı parmak izi okuyucu Ağırlık: 210.6 g

210.6 g Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC

Redmi Note 15 Pro'da Dimensity 7400 Ultra ve Mali-G615 MC2 GPU mevcut. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon, 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM seçenekleri ve 256 GB ve 512 GB UFS 2.2 depolama seçenekleri sunuyor.

163.6 x 78.1 x 8 mm boyutlarına sahip Redmi Note 15 Pro, 6.83 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 3200 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz, IP68 sertifikasına sahip. Bu belirli bir seviyeye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.

Redmi Note 15 Pro+ Özellikleri

Ekran: 6.83 inç

6.83 inç Çözünürlük: 1280 x 2772

1280 x 2772 Maksimum Parlaklık: 3200 nit

3200 nit Dayanıklılık: IP68

IP68 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 12GB / 16GB LPDDR4X

12GB / 16GB LPDDR4X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 2.2

256 GB / 512 GB UFS 2.2 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 8 MP geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 8 MP geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC

Gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alan Redmi Note 15 Pro, 12 GB ve 16 B olmak üzere iki RAM seçeneği ile birlikte geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.