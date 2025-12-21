Redmi Note 15 Serisinin Özel Sürümü Tanıtıldı! Etkileyici Görünüyor
Redmi Note 15 serisinin yepyeni renk seçenekleri kullanıcıların beğenisine sunuldu. Note 15 serisinin bu yeni modelleri çok daha şık görünüyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Redmi Note 15 ve Note 15 Pro için kiraz kırmızısı renk seçeneği sunuldu.
- Note 15 Pro+ modeli için moka kahvesi versiyonu piyasaya sürüldü.
- Redmi Note 15 Pro ve Redmi Note 15 Pro+, 7.000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor.
Redmi Note 15 serisinin yeni yıla özel renk seçenekleri duyuruldu. Bu yeni modeller, serinin temel donanım özelliklerini korusa da renk ve tasarım bakımından önemli değişiklikler içeriyor. Yeni sunulan renklerle birlikte Note standart modelin yanı sıra 15 Pro ve Pro+ oldukça etkileyici bir görünüme kavuşuyor.
Redmi Note 15 Serisinin Yeni Renk Seçenekleri Neler?
Serinin standart modeli Redmi Note 15 ve Note 15 Pro için kiraz kırmızısı renk seçenekleri sunulmaya başlandı. Note 15 Pro+ modeli için de moka kahvesi sürümü kullanıcılarla buluşturuldu. Her üç model için de sunulan yeni seçeneklerle birlikle artık kullanıcıların arasından seçim yapabileceği çok daha geniş bir renk yelpazesi oldu.
Redmi Note 15 Özellikleri
- Ekran: 6.77 inç
- Çözünürlük: 1080 x 2392 piksel çözünürlük
- Yenileme hızı: 120Hz
- Maksimum Parlaklık: 3200 nit
- Kalınlık: 7.35 mm
- Ağırlık: 178 gram
- Dayanıklılık: IP66 sertifikası
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
- RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB LPDDR4X
- Depolama: 128 GB / 256GB UFS 2.2.
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 5800 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu
6.77 ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi Note 15, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3200 nit makimum parlaklık sunuyor. Telefon, 7.35 mm kalınlığa ve 178 gram ağırlığa sahip. Cihaz, gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alıyor. Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası mevcut.
Redmi Note 15 Pro Özellikleri
- Ekran: 6.83 inç, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı.
- Parlaklık: 3200 nit zirve parlaklık (Güneş altında yüksek görünürlük).
- Ekran Koruması: Dragon Crystal Glass
- Dayanıklılık: IP68 sertifikası
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Ultra
- RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X
- Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 2.2
- Arka Kamera: 50 MP Sony LYT-600 sensör (f/1.5) ve 8 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya Kapasitesi: 7000 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu
- Ağırlık: 210.6 g
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
Redmi Note 15 Pro'da Dimensity 7400 Ultra ve Mali-G615 MC2 GPU mevcut. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon, 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM seçenekleri ve 256 GB ve 512 GB UFS 2.2 depolama seçenekleri sunuyor.
163.6 x 78.1 x 8 mm boyutlarına sahip Redmi Note 15 Pro, 6.83 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 3200 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz, IP68 sertifikasına sahip. Bu belirli bir seviyeye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.
Redmi Note 15 Pro+ Özellikleri
- Ekran: 6.83 inç
- Çözünürlük: 1280 x 2772
- Maksimum Parlaklık: 3200 nit
- Dayanıklılık: IP68
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
- RAM: 12GB / 16GB LPDDR4X
- Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 2.2
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 8 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 7000 mAh
- Hızlı Şarj: 90W
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
Gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alan Redmi Note 15 Pro, 12 GB ve 16 B olmak üzere iki RAM seçeneği ile birlikte geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.