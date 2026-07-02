12 GB RAM'li Android Telefon Tanıtıldı! 50 MP Ön Kamerası Var

OPPO Reno 16c tanıtıldı. Bununla beraber akıllı telefonun bütün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Serinin standart modeline kıyasla daha uygun bir fiyata sahip olan model, pek çok özelliği ile kullanıcı beklentilerini karşılamayı başarıyor. Ama bazı yönlerden Reno 16'nın yanında biraz geri planda kalıyor.

OPPO Reno 16c'nin Özellikleri Neler?

Ekran: 6.57 inç FHD+ LTPS AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.400 nit maksimum parlaklık

6.57 inç FHD+ LTPS AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1.400 nit maksimum parlaklık İşlemci: Dimensity 7300

Dimensity 7300 Dayanıklılık: IP68 / IP69 / IP69K (toz ve suya karşı dayanıklılık sertifikaları)

IP68 / IP69 / IP69K (toz ve suya karşı dayanıklılık sertifikaları) Arka Kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera (SC532HS sensör) + 50 MP (f/2.8) 3.5x telefoto kamera (S5KKN1 sensör) + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera (GC08A8 sensör)

50 MP (f/1.8) ana kamera (SC532HS sensör) + 50 MP (f/2.8) 3.5x telefoto kamera (S5KKN1 sensör) + 8 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera (GC08A8 sensör) Ön Kamera: 50 MP (GC50F6 sensör)

50 MP (GC50F6 sensör) Batarya ve Hızlı Şarj: 7.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteği

7.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj desteği Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemi

Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemi Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB 2.0 Type-C portu, Çift SIM

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB 2.0 Type-C portu, Çift SIM RAM: 8 GB / 12 GB LPDDR4X

8 GB / 12 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

128 GB / 256 GB UFS 3.1 Güvenlik: Ekran altına entegre parmak izi okuyucu

OPPO Reno 16c'nin Ekran Özellikleri Neler?

OPPO Reno 16c, 6,57 inç boyuta sahip LTPS AMOLED ekranla birlikte kullanıcıları karşılıyor. Bu ekran üzerinden FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.400 nit maksimum parlaklık sunuyor. Ayrıca ekranın altında hem güvenlik hem büyük kolaylık sunan parmak izi okuyucu mevcut.

Öncelikle ekran boyutu, sosyal medyada gezinme, bir şeyler okuma ya da izleme, oyun oynama için ideal bir alan sağlayacağını gösteriyor. FHD+ çözünürlük ise özellikle e-kitap okuma alışkanlığı olanların pürüzsüz bir deneyim elde etmesini sağlayacaktır. Öte yandan LTPS AMOLED ekran sayesinde derin siyahlar elde edilecektir. Özellikle LTPS sayesinde daha düşük bir güç tüketimi avantajına sahip olunabilecektir.

Telefonun yenileme hızı epey yüksek. Ekran saniyede 120 kez yenileneceği için animasyonlar daha akıcı gelecektir. Desteklenen oyunlarda ise aniden çıkan düşmanlara karşı hızlı tepki verilebilecektir. Son olarak maksimum parlaklık değeri, özellikle güneş ışığı altında bile ekranı net şekilde görmeyi mümkün kılacaktır. Mesajlar rahatça okunabilecektir. Kişinin eliyle gölge yapmasına gerek kalmayacaktır.

OPPO Reno 16c'nin Kamera Özellikleri Neler?

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde de 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. OPPO Reno 16'da 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera varken bu modelde bir düşüşe gidildiğini ayrıca belirtelim.

OPPO Reno 16c'de Hangi İşlemci Var?

Akıllı telefon, Dimensity 7300 işlemcisinden güç alıyor. Bu akıllı telefon, dünya genelinde yüksek oyuncu sayısı ile epey dikkat çeken bir yapım olan PUBG Mobile'da 40 FPS, Call of Duty Mobile'da 89 FPS, Mobile Legends: Bang Bang'de 83 FPS sağlıyor. Bu da pek çok mobil oyunun çok ileri düzey grafiklere sahip olmadığı sürece sorunsuz şekilde oynanabileceğini gösteriyor.

OPPO Reno 16c'nin Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Reno 16c için iki farklı sürüm var ve fiyatı da hangisinin tercih edileceğine göre değişiyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan versiyonu 46 bin 999 rupi (22 bin 994 TL) fiyata sahip. 12 GB RAM ve 256 GB sunan sürüm içinse 55 bin 999 rupi (27 bin 397 TL) fiyat etiketi bulunuyor. Türkiye'de satılması durumundaysa vergilerle birlikte başlangıç fiyatı 45 bin TL civarında olabilir.

OPPO Reno 16c Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO'nun şu an pek çok akıllı telefon modeli Türkiye'de satılıyor. Bunlara örnek olarak OPPO Reno13 F, OPPO Reno 14F, OPPO A6T, OPPO A5, OPPO A6 Pro, OPPO Find N6 verilebilir. Bu modelleri göz önünde bulunduracak olursak Reno 16c'nin Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin olduğu söylenebilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini ifade edelim.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16c'nin özellikle bataryası ile geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanacağı kanaatindeyim. 7.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde oldukça uzun bir kullanım süresi sağlayacaktır. Günün büyük bir kısmını dışarıda geçirenler için ciddi avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Öte yandan oyunlar için de yeterli performans sunan bir işlemcisi mevcut. Genel olarak beklentileri karşılayacak seviyede telefon diyebilirim.