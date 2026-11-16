12 GB RAM'li OPPO Reno 17 Tanıtıldı! Snapdragon İşlemcisi Var

OPPO, Reno 17 isimli yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip olan cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

OPPO Reno 17'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.56 inç

6.56 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1208 x 2624 piksel

1208 x 2624 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Dayanıklılık Sertifikası: IP69K

OPPO Reno 17'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. Orta segmentte konumlanan bu işlemci, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile ve online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı 90 FPS, kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ise 38 ile 49 FPS arasında çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemcide 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek mevcut. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

OPPO Reno 17'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu arada Reno 16'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

OPPO Reno 17'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1208 x 2624 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kyadırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

OPPO Reno 17'nin Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 3.599 yuan (27.205 TL)

3.599 yuan (27.205 TL) 12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 3.799 yuan (28.717 TL)

3.799 yuan (28.717 TL) 12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 3.999 yuan (30.228 TL)

3.999 yuan (30.228 TL) 12 GB RAM ve 1 TB Depolama: 4.899 yuan (37.032 TL)

OPPO Reno 17 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Reno 15, Reno 16, Find X9 Pro ve A6 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OPPO Reno 17'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Reno 17'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Reno 17'nin ekran özelliklerinden batarya kapasitesine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir model olduğunu söyleyebilirim Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada yüksek şarj hızı desteğinin de önemli bir avantaj olduğunu belirtelim. Bunların yanı 120Hz yenileme hızının akıcı ekran deneyimi sağladığını belirteyim.