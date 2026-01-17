Xiaomi'nin 16 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! Sonuç Şaşırttı

Xiaomi'nin uygun fiyatlı Android telefonu Redmi Turbo 5 Max, AnTuTu, Geekbench, Wild Life Extreme ve Steel Nomad Light testlerine girdi. 16 GB RAM'e sahip telefon, bu testlerde yüksek puanlar alarak önemli bir başarı elde etti. Turbo 5 Max, MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelecek.

Redmi Turbo 5 Max Performans Testinde Kaç Puan Aldı?

Redmi Turbo 5 Max, Wild Life Extreme'de 6 bin 535 puan ve Steel Nomad Light'ta 2 bin 470 puan aldı. Bu puanlar, akıllı telefonun grafik işlem gücünün üst düzey olduğunu ve uzun süreli oyunlarda bile stabil bir performans sergilediğini gösteriyor. Telefon ayrıca Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 826 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 130 puana ulaştı.

Xiaomi'nin bütçe dostu telefonu, AnTuTu testinde toplamda 3 milyon 298 bin 445 puana ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Telefon CPU kategorisinde 952 bin 789 puan, GPU kategorisinde ise 1 milyon 130 bin 421 puan aldı. Bu puanlar sayesinde akıllı telefonda yüksek grafikli oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek.

Telefon MEM kategorisinde 502 bin 375 puan aldı. Bu, telefonun bellek ve depolama hızının çok iyi olduğunu gösteriyor. Bu, çoklu görevler ile uygulamalar arasında geçiş yaparken hissedilir bir akıcılığın olacağı anlamına geliyor. Telefon UX kategorisinde ise 712 bin 860 puana ulaştı. Bu puan, arayüzün akıcı çalıştığını, uygulamaların hızlı açıldığını ve telefonun günlük kullanımda sorunsuz performans sunacağını gösteriyor.

Redmi Turbo 5 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

MediaTek Dimensity 9500s RAM: 16 GB

16 GB İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

IP69 Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

Redmi Turbo 5 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 5 Max'in 2 bin 500 yuan (15 bin 479 TL) civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. 15 Ocak'ta yapılacak tanıtımla beraber telefonun resmî fiyatı açıklanacak. Şık tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan Redmi Turbo 4 Pro için 2 bin 199 yuan (13 bin 615 TL) başlangıç fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü.